Do rozvoja Nitrianskeho kraja pôjde viac ako 30 miliónov eur

Nitra 18. februára (TASR) - Do rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) pôjdu v nasledujúcom období desiatky miliónov eur. Rada partnerstva (RP) NSK na svojom rokovaní v pondelok (17. 2.) schválila celkovo 41 nových projektov z viac ako 30-miliónovým spolufinancovaním z regionálnej alokácie Programu Slovensko.



Ako uviedol člen RP NSK a krajský poslanec Daniel Balko, európska pomoc bude využitá celkovo v desiatich konkrétnych opatreniach. "Sú medzi nimi napríklad vodozádržné aktivity, budovanie vodovodnej infraštruktúry, riešenie problémov s odpadmi či cyklodoprava. Vo väčšine prípadov boli žiadateľmi miestne samosprávy. Vedenie NSK tak plní svoj prísľub, že väčšina zdrojov v regionálnej alokácii naozaj pôjde na miestnu úroveň," doplnil podpredseda NSK Jozef Stankovský.



Podľa jeho slov sa NSK stáva v porovnaní s ostatnými krajmi na Slovensku lídrom v schopnosti využívať európske prostriedky. Ako zdôraznil, vysoký je nie len počet schválených projektov, ale aj ich stupeň pripravenosti. "Konkrétne sme v NSK od minulého roku schválili 99 projektov so sumou vyše 70 miliónov eur. Tým sme prekročili polovicu celej sumy určenej na regionálne prerozdelenie. Je veľmi reálne, že do konca roku 2025 dokážeme v našom kraji prerozdeliť celú sumu v hodnote približne 140 miliónov eur," vysvetlil Balko.



Ako zdôraznil, v ďalšom kroku bude záležať na štátnych orgánoch, ako rýchlo dokážu projekty schválené v RP NSK skontrolovať a zazmluvniť, aby sa mohla začať ich realizácia. "Kým Slovensko v reálnom čerpaní európskych zdrojov zaostáva za okolitými štátmi, samosprávy sú na využívanie fondov Európskej únie (EÚ) pripravené. Dokazuje to, že práve decentralizácia je dobrá cesta k efektívnejšiemu využitiu európskych financií. Schvaľovací proces projektov "zdola nahor", od strategicko-plánovacích regiónov až po RP, robí, navyše, využívanie európskych zdrojov verejným a transparentným," doplnil Balko.



Podľa jeho slov si štát stále ponecháva rozhodovanie o vyše 80 percentách všetkých európskych prostriedkov vo svojej réžii. "Dúfame preto, že aj príklad NSK a ostatných regionálnych a mestských samospráv zmení tento pomer a ešte v tomto programovom období sa dočkáme ďalšieho finančného posilnenia regionálneho rozvoja Slovenska," dodal Balko.