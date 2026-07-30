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Do ručného kosenia Kopaneckých lúk sa zapojí takmer stovka koscov
Kopanecké lúky sa nachádzajú na strmých svahoch, kde nie je možné použiť bežnú poľnohospodársku techniku.
Autor TASR
Vernár 30. júla (TASR) - Do ručného kosenia Kopaneckých lúk sa tento rok zapojí takmer stovka koscov. Plánujú obhospodáriť päť hektárov botanicky najhodnotnejšej časti lúk. Ako pre TASR uviedol riaditeľ Správy Národného parku (NP) Slovenský raj Tomáš Dražil, na ôsmom ročníku podujatia sa začne kosenie v piatok (31. 7.) a hrabanie v pondelok (3. 8.).
Kopanecké lúky sa nachádzajú na strmých svahoch, kde nie je možné použiť bežnú poľnohospodársku techniku. Ručné kosenie zároveň umožňuje mimoriadne citlivé obhospodarovanie jedného z botanicky najcennejších území národného parku. Lúky držia svetový rekord v druhovej bohatosti vyšších rastlín na malej ploche. Na štvorci s rozmermi pol metra krát pol metra, teda na ploche 0,25 štvorcového metra, tam vedci zaznamenali až 54 druhov vyšších rastlín. Mottom tohto ročníka je „Kosiť spolu, chrániť spolu - príroda nemá hranice“. „Vystihuje jedinečnú komunitu koscov z radov ochrancov prírody, nadšencov ručného kosenia rôznych profesií, ako aj domácich obyvateľov obce Vernár,“ uviedol Dražil.
Tohtoročné sucho sa prejavilo nižším lúčnym porastom, nejde však o extrémny pokles. „Predsa len ide o horské lúky v nadmorskej výške nad 1000 metrov, kde sa sucho až tak výrazne neprejavilo. Druhové bohatstvo týchto lúk je zatiaľ stabilné a bez výraznejších zmien za posledných 25 rokov, počas ktorých ich podrobne sledujeme,“ dodal Dražil.
Okrem slovenských koscov zo Slovenského koseckého spolku a pracovníkov národných parkov Slovenský raj a TANAP prídu aj ochranári z Česka a Poľska, obyvatelia Vernára a Telgártu či ďalší nadšenci ručného kosenia. Na hrabaní sena sa očakáva účasť viac ako 50 dobrovoľníkov.
Súčasťou programu bude premietanie dokumentárneho filmu Príbehy Kopaneckých lúk, vystúpenie folklórneho súboru Vernár a sobotná exkurzia venovaná histórii a prírodnej výnimočnosti územia. Podujatie organizuje Správa Národného parku Slovenský raj v spolupráci s obcou Vernár a Slovenským koseckým spolkom. Podporili ho Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci projektu Turisti a príroda spolu a Nadácia E.SK.
Kopanecké lúky sa nachádzajú na strmých svahoch, kde nie je možné použiť bežnú poľnohospodársku techniku. Ručné kosenie zároveň umožňuje mimoriadne citlivé obhospodarovanie jedného z botanicky najcennejších území národného parku. Lúky držia svetový rekord v druhovej bohatosti vyšších rastlín na malej ploche. Na štvorci s rozmermi pol metra krát pol metra, teda na ploche 0,25 štvorcového metra, tam vedci zaznamenali až 54 druhov vyšších rastlín. Mottom tohto ročníka je „Kosiť spolu, chrániť spolu - príroda nemá hranice“. „Vystihuje jedinečnú komunitu koscov z radov ochrancov prírody, nadšencov ručného kosenia rôznych profesií, ako aj domácich obyvateľov obce Vernár,“ uviedol Dražil.
Tohtoročné sucho sa prejavilo nižším lúčnym porastom, nejde však o extrémny pokles. „Predsa len ide o horské lúky v nadmorskej výške nad 1000 metrov, kde sa sucho až tak výrazne neprejavilo. Druhové bohatstvo týchto lúk je zatiaľ stabilné a bez výraznejších zmien za posledných 25 rokov, počas ktorých ich podrobne sledujeme,“ dodal Dražil.
Okrem slovenských koscov zo Slovenského koseckého spolku a pracovníkov národných parkov Slovenský raj a TANAP prídu aj ochranári z Česka a Poľska, obyvatelia Vernára a Telgártu či ďalší nadšenci ručného kosenia. Na hrabaní sena sa očakáva účasť viac ako 50 dobrovoľníkov.
Súčasťou programu bude premietanie dokumentárneho filmu Príbehy Kopaneckých lúk, vystúpenie folklórneho súboru Vernár a sobotná exkurzia venovaná histórii a prírodnej výnimočnosti územia. Podujatie organizuje Správa Národného parku Slovenský raj v spolupráci s obcou Vernár a Slovenským koseckým spolkom. Podporili ho Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci projektu Turisti a príroda spolu a Nadácia E.SK.