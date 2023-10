Do ružového októbra sa zapája aj Mammacentrum sv. Agáty

Banská Bystrica 12. októbra (TASR) - Do ružového októbra, ktorý sa spája s kampaňami proti rakovine prsníka, sa viacerými osvetovými aktivitami zapája aj Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici. TASR o tom vo štvrtok informovala Jarmila Ševčíková zo skupiny Agel SK, pod ktorú zdravotnícke zariadenie patrí.



Ako ďalej uviedla, centrum je špecializovaná nemocnica zameraná na liečbu a prevenciu rakoviny prsníka. V spolupráci s nákupným centrom v lokalite Trosky v Banskej Bystrici sa budú môcť záujemkyne porozprávať so zamestnancami Mammacentra. Upozorňovať ženy chcú na to, aby nezabúdali na prevenciu svojich prsníkov. Stretnutie bude v piatok (13. 10.) od 12.00 do 18.00 h na druhom pochodí nákupného centra pri vchode na strešné parkovisko.



Ševčíková zdôraznila, že včasná diagnostika môže zachrániť život. "Pripomíname ženám, že samovyšetrenie i preventívne vyšetrenie ako sonografia a mamografia netrvajú dlho a môžu im zachrániť život," objasnila.



Na podporu žien bojujúcich s ochorením sa v rámci ružového októbra rozsvietia 15. októbra na ružovo viaceré slovenské dominanty. Mesto Zvolen rozsvieti Starú radnicu, pridá sa aj mesto Banská Bystrica, ktoré na ružovo osvetlí Hodinovú vežu, Barbakán a historickú radnicu. Aj to má ženám pripomenúť, aby nezabúdali na prevenciu zdravia prsníkov. Nedeľa 22. októbra bude patriť tretiemu ročníku Ružového nordic walking pochodu. Začiatok bude o 9.00 h vo Fun zóne vo Zvolene a viesť bude na Pustý hrad. "Pozvaná je široká verejnosť, každý môže svojím tempom prejsť trasu a ukázať tak onkologickým pacientkam, že v tom nie sú samy," spomenula Ševčíková.



Dodala, že počas októbra nemocnica navštívi Strednú zdravotnícku školu v Banskej Bystrici a Katolícku univerzitu v Ružomberku. Študentom predstaví svoje zariadenie a študentky upozorní na prevenciu. V spolupráci s občianskym združením Mammacentrum tiež zorganizujú stretnutie vo štvrtok 26. októbra o 14.30 h v komunitnej miestnosti Mammacentra. Zúčastniť sa môžu všetky pacientky s rakovinou prsníka a aj ich rodinní príslušníci.



Na zvýšenie povedomia o ochorení spúšťa pacientska organizácia Nie rakovine prvú odbornú online poradňu Ochorenia prsníka na stránke www.nierakovine.sk. Stojí tiež za kampaňou Mirrorchallenge, ktorá upozorňuje na dôležitosť samovyšetrovania.