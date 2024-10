Bratislava/Šaľa 21. októbra (TASR) - Do Šale by sa mohla opäť vrátiť detská pohotovosť. Fungovala by v priestoroch krajskej Polikliniky Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Šaľa, a to každý pracovný deň i počas víkendov. V pondelok sa v tejto súvislosti stretli minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), štátny tajomník rezortu Michal Štofko, predseda NSK Branislav Becík a primátor Šale Jozef Belický. TASR o tom informoval Jakub Takáč z komunikačného oddelenia NSK.



"Rodičia so svojimi ratolesťami musia často aj neskoro večer hľadať lekárov v okolí. Počúvame obyvateľov nášho kraja a riešime ich starosti. Začíname intenzívne pracovať na tom, aby bola v meste Šaľa opäť zabezpečená detská lekárska pohotovosť," zhrnul Becík. Ide podľa neho o zdieľanú aktivitu NSK, mesta a ministerstva zdravotníctva. Teší ho, že sa posúvajú bližšie k tomu, aby sa detská pohotovosť do Šale vrátila v tomto kalendárnom roku.



Činnosť ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Šali sa skončila vypršaním platnosti licencie. Obyvatelia šalianskeho regiónu musia v prípade potreby navštíviť najbližšie ambulancie pohotovostnej služby pre deti a dorast v Nových Zámkoch alebo v Nitre.