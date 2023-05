Do Šamorína prídu športovci i motorkári, polícia prijala opatrenia

Šamorín 26. mája (TASR) - Zvýšenú prítomnosť policajných hliadok v meste Šamorín a v jeho okolí pocítia obyvatelia v najbližších dňoch. Budú súčasťou bezpečnostných opatrení prijatých v súvislosti so športovým podujatím Spartan Race a motorkárskym medzinárodným stretnutím Hells Angels MC World Run 2023. Obe sa uskutočnia v rovnakom termíne počas víkendu 3. a 4. júna. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Zvýšený pohyb účastníkov oboch podujatí bude mať vplyv na dopravu i chod viacerých prevádzok a život v meste. "Ubezpečujeme občanov a návštevníkov, že polícia aj v spolupráci s vedením mesta a ďalšími zainteresovanými stranami pristupuje k tomu zodpovedne," uviedla.



Pre bezpečnostné opatrenia vyčlenili potrebný počet policajtov, ktorí budú dohliadať na verejný poriadok a tiež budú vykonávať potrebné úkony, aby dokázali v prípade potreby zasiahnuť tak, aby nedošlo k škodám na majetku alebo k iným protiprávnym konaniam.



"Vzhľadom na to, že vláda rozhodla, že Slovensko môže zaviesť dočasné kontroly hraníc s Rakúskom, Maďarskom, Českom a Poľskom a na medzinárodných letiskách, sme pripravení túto možnosť využiť v prípade, ak si to vyžiada situácia na základe operatívnych informácií," doplnila hovorkyňa.