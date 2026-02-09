< sekcia Regióny
Do SaS vstúpil starosta a expredseda OZ Diaľnica na Zemplín P. Báthory
Podľa krajského predsedu SaS Petra Čecha bude Báthory aj súčasťou tímu Plánu pre východ.
Autor TASR
Košice 9. februára (TASR) - Novým členom opozičnej strany SaS je Peter Báthory. Venovať sa bude oblasti dopravy - regionálnemu rozvoju a infraštruktúre na východnom Slovensku. Na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach to oznámil predseda SaS Branislav Gröhling. Báthory je starostom obce Baškovce v okrese Sobrance. Donedávna bol aj predsedom občianskeho združenia (OZ) Diaľnica na Zemplín.
Šéf SaS vníma dopravu ako podporu ekonomiky a rozvoja regiónov. Kľúčovou témou je pre neho diaľnica na Zemplín, pričom prioritou bude postaviť chýbajúcich 72 kilometrov. „Ľudia na Zemplíne si túto infraštruktúru zaslúžia a verím, že Peter Báthory bude silným hlasom, ktorý túto prioritu presadí,“ povedal Gröhling.
Bez infraštruktúry bude podľa Báthoryho pokračovať odlev ľudí z regiónu a nezlepšia sa ani ukazovatele ako výška priemernej mzdy či nezamestnanosť. „Zemplín má obrovský potenciál a doprava musí byť jednou z hlavných tém nasledujúceho volebného obdobia,“ uviedol.
V súvislosti s OZ, ktorému niekoľko rokov šéfoval, si myslí, že urobil maximum. „Občianskou aktivitou narazíte na nejaký strop. Inak ako politicky sa tá diaľnica proste postaviť nedá,“ skonštatoval.
