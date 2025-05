Do siedmich múzeí a galérií v B. Bystrici postačí jedna vstupenka

Banská Bystrica 17. mája (TASR) - Až do sobotňajšej polnoci ponúkajú múzeá a galérie v Banskej Bystrici a vo Zvolene zaujímavé a neobyčajné prehliadky v rámci 21. ročníka podujatia Noc múzeí a galérií. Návštevníkom na vstupy do siedmich z nich vrátane Hodinovej veže postačí jedna spoločná vstupenka. Tá zároveň platí ako lístok na bezplatnú MHD v oboch mestách, od začiatku podujatia od 16.00 h až do polnoci, respektíve do posledného pravidelného spoja pri spiatočnej ceste. Vďaka nej sa môžu medzi obidvoma mestami prepraviť aj dobovým vlakom.



Ako TASR informovala Michaela Bučeková z Múzea SNP v Banskej Bystrici, návštevníci sa pri príležitosti 70. výročia múzea u nich dozvedia len to „naj“: ktorý predmet je najstarší, ktorý sa reštauroval najdlhšie, ktorý je najtajuplnejší či najhrozivejší.



„Rovnako spoznajú cestu predmetu, z ktorého sa časom stane exponát v múzeu. Pripomenú si najvýznamnejšie aktivity a projekty Múzea SNP, ktoré počas jeho existencie oslovili tisíce ľudí nielen na Slovensku. Môžu sa prejsť skanzenom ťažkej bojovej techniky, ktorý je súčasťou Pamätníka SNP od jeho výstavby a kde im modelári ukážu svoje zručnosti v diaľkovom ovládaní modelov,“ priblížila Bučeková.



V Matejovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) návštevníci odkryjú tajomstvá Banskej Bystrice pri príležitosti 770. výročia udelenia mestských práv a pokračovať v tom môžu aj v Thurzovom dome. Tam sa dá zájsť do Zelenej siene na koncert historickej hudby, aká znela v 16. a 17. storočí. V Tihányiovskom kaštieli SSM zasa ožíva pravek so sopkami a s dinosaurami. Záujemcom pripomenú sopečnú minulosť Slovenska pri dynamickom modeli sopky a tešiť sa môžu aj na nadrozmerný nafukovací model Zeme (Terralón) a zaujímavosti o našej planéte.



Pestrý program počas Noci múzeí a galérií pripravila aj Stredoslovenská galéria a Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, Slovenská národná galéria na Zvolenskom zámku i Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene.