Trenčín 2. apríla (TASR) - Do siete škôl v Trenčíne pribudne súkromná materská škola Handrbolka na Kubrickej ulici. So zaradením školy do siete škôl a školských zariadení súhlasili v stredu poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.



Ako informovala vedúca útvaru školstva trenčianskej radnice Ľubica Horňáčková, súkromná materská škola Handrbolka Trenčín je miestom, kde sa deti učia vzťahu k prírode. Materská škola ako lesný klub otvára svoje brány deťom už od roku 2015.



„Po zaradení školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky finančné prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy pomôžu zriaďovateľovi súkromnej materskej školy naďalej zachovať ponúkanú kvalitu vzdelávania a služieb. Vydanie súhlasu mesta so zriadením súkromnej materskej školy nebude mať dosah na finančný rozpočet mesta,“ doplnila Horňáčková.