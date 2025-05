Do siete škôl v Trenčíne pribudne súkromná materská škola v Halalovke

Trenčín 14. mája (TASR) - Do siete škôl a školských zariadení trenčianskej časti Halalovka pribudne súkromná materská škola a jedáleň. Ich zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky schválili v stredu poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva. Vyhoveli žiadosti trenčianskej spoločnosti EON.



Podľa vedúcej útvaru školstva trenčianskej radnice Ľubice Horňáčkovej, súkromná materská škola Rainbow bude sídliť v upravených nebytových priestoroch. Predpokladaný počet detí bude 22 vo veku tri až šesť rokov. Vzdelávať ich budú v jednej triede v slovenskom jazyku. Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky.



„Vydanie súhlasu mesta so zriadením súkromnej materskej školy nebude mať dosah na finančný rozpočet mesta, keďže finančné prostriedky na financovanie materských škôl sú od januára tohto roka prenesenou kompetenciou štátnej správy a sú financované zo štátneho rozpočtu,“ doplnila Horňáčková.