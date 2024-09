Do skanzenu v Pribyline pribudol neogotický organ z roku 1904

Pribylina 30. septembra (TASR) - Do kostola v skanzene v Pribyline pribudol neogotický organ z roku 1904. Darovala mu ho Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, ktorá si pripomína 30 rokov od svojho založenia. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Sláva Krížiková.



Jedným z hlavných cieľov založenia organizácie bola podpora dobudovania kostola Panny Márie zo zatopenej Liptovskej Mary. Z pôvodného objektu kostola sa uchoval barokový hlavný a bočný oltár, renesančné lavice, krstiteľnica a ďalší mobiliár. Chýbal však organ. "Napriek pátraniu sa nám ten pôvodný nepodarilo nájsť. Tak sme sa rozhodli hľadať iný nástroj a jeden sme našli v evanjelickom kostole vo Vrbove, kde nemal využitie," priblížila zakladateľka Spoločnosti priateľov Múzea liptovskej dediny Iveta Zuskinová.



Dve desaťročia združenie múzeu organ iba zapožičiavalo. Teraz sa jeho členovia rozhodli neogotický nástroj v hodnote viac ako 50.000 eur podarovať. "Priali by sme si, aby sa doplnil do zbierkového fondu Liptovského múzea s podmienkou, že bude trvalou súčasťou expozície kostola," doplnila Zuskinová.



Riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada ubezpečil, že vzhľadom na výbornú akustiku kostola a kvalitný zvuk organu sa budú snažiť verejnosti prinášať čo najviac kultúrno-hudobných zážitkov.



Jednou z aktivít, ktorú sa združeniu podarilo uskutočniť, bolo preloženie Považskej lesnej železničky do areálu skanzenu. Vo svojej dobe bola najdlhšou lesnou železnicou na Slovensku. V roku 1972 však jej prevádzku zrušili. "Hľadali sme možnosti jej záchrany v pôvodnom prostredí, ale v areáli depa sa začal kradnúť koľajový materiál. Aj objekt bývalého depa sa stal predmetom útokov vandalov a zlodejov, ktorí začali vo veľkom ničiť vzácny historický park a jeho časti odpredávali do zberných surovín. Zostalo nám tak jediné riešenie - presťahovať historický fond železničky do skanzenu v Pribyline," dodala Zuskinová.