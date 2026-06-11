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Do škôl, škôlok a jaslí v Trenčíne dajú detektory na meranie radónu
Mesto do merania radónu investuje takmer 15.000 eur.
Autor TASR
Trenčín 11. júna (TASR) - V základných a materských školách a v detských jasliach v Trenčíne začali vo štvrtok preventívne inštalovať detektory na meranie radónu v prízemných a suterénnych miestnostiach. Informoval o tom trenčiansky viceprimátor Ján Forgáč.
Zástupcovia akreditovanej spoločnosti zavesia spolu 410 detektorov do učební, kancelárií, telocviční, jedální, do kuchýň a v prípade materských škôl a jaslí aj do spální. Detektory budú zaznamenávať koncentráciu radónu v ovzduší jeden celý rok. Hodnoty radónu v budovách sa totiž menia medzi dňom i nocou, podľa počasia, podľa vetrania a výrazne aj medzi letom a zimou.
„Cieľom je získať reálne údaje o koncentráciách radónu v budovách, kde sa denne pohybuje veľa detí, učiteľov a ostatných zamestnancov. Na základe výsledkov budeme vedieť v prípade potreby reagovať stavebnými úpravami budov,“ uviedol viceprimátor.
Podľa konateľa spoločnosti inštalujúcej senzory Miloša Krištofa, kým meranie radónu je na Slovensku stále len novinkou, v ostatných vyspelých európskych krajinách je to bežná súčasť prevencie. „Tak ako si meriate tlak alebo cukor v krvi, takisto je aj meranie radónu prevencia. Radón je totiž karcinogén skupiny 1 a môže pri dlhodobom pôsobení vyvolať onkologické ochorenia pľúc a priedušiek. Je preto dobré vedieť, v akom prostredí žijeme,“ doplnil Krištof.
Radón je rádioaktívny plyn, ktorý vzniká prirodzeným rozpadom uránu a rádia v horninách a pôde. Je bez farby, zápachu aj chuti, preto sa nedá zistiť zmyslami. Pri jeho rozpade vznikajú ďalšie rádioaktívne častice, najmä alfa žiarenie.
Mesto Trenčín má rôznorodé podložie. Jednotlivé lokality môžu mať odlišné podmienky aj v rámci jednej mestskej časti. Preto sa nedá povedať, že celý Trenčín je radónovo rizikový alebo, naopak, bezpečný. Záleží to od vlastnosti pôdy, obsahu uránu v pôde a, napokon, od toho, ako je tá-ktorá budova zaizolovaná voči prenikaniu radónu.
Mesto do merania radónu investuje takmer 15.000 eur.
Zástupcovia akreditovanej spoločnosti zavesia spolu 410 detektorov do učební, kancelárií, telocviční, jedální, do kuchýň a v prípade materských škôl a jaslí aj do spální. Detektory budú zaznamenávať koncentráciu radónu v ovzduší jeden celý rok. Hodnoty radónu v budovách sa totiž menia medzi dňom i nocou, podľa počasia, podľa vetrania a výrazne aj medzi letom a zimou.
„Cieľom je získať reálne údaje o koncentráciách radónu v budovách, kde sa denne pohybuje veľa detí, učiteľov a ostatných zamestnancov. Na základe výsledkov budeme vedieť v prípade potreby reagovať stavebnými úpravami budov,“ uviedol viceprimátor.
Podľa konateľa spoločnosti inštalujúcej senzory Miloša Krištofa, kým meranie radónu je na Slovensku stále len novinkou, v ostatných vyspelých európskych krajinách je to bežná súčasť prevencie. „Tak ako si meriate tlak alebo cukor v krvi, takisto je aj meranie radónu prevencia. Radón je totiž karcinogén skupiny 1 a môže pri dlhodobom pôsobení vyvolať onkologické ochorenia pľúc a priedušiek. Je preto dobré vedieť, v akom prostredí žijeme,“ doplnil Krištof.
Radón je rádioaktívny plyn, ktorý vzniká prirodzeným rozpadom uránu a rádia v horninách a pôde. Je bez farby, zápachu aj chuti, preto sa nedá zistiť zmyslami. Pri jeho rozpade vznikajú ďalšie rádioaktívne častice, najmä alfa žiarenie.
Mesto Trenčín má rôznorodé podložie. Jednotlivé lokality môžu mať odlišné podmienky aj v rámci jednej mestskej časti. Preto sa nedá povedať, že celý Trenčín je radónovo rizikový alebo, naopak, bezpečný. Záleží to od vlastnosti pôdy, obsahu uránu v pôde a, napokon, od toho, ako je tá-ktorá budova zaizolovaná voči prenikaniu radónu.
Mesto do merania radónu investuje takmer 15.000 eur.