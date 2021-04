Do škôl v B. Bystrici nastúpilo vyše 90 percent ôsmakov a deviatakov

Banská Bystrica 20. apríla (TASR) – Z celkového počtu 570 ôsmakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa ich od začiatku tohto týždňa posadilo do lavíc 520. V prípade deviatakov, ktorých eviduje školský úrad v počte 435, nastúpilo 398 žiakov.



V percentuálnom vyjadrení ide dokopy o 91 percent študentov ôsmych a deviatych ročníkov, ktorí sa po mesiacoch reálne vrátili do školy vďaka uvoľňovaniu vládnych opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Život v našom meste sa po dlhom čase začína vracať do normálnych koľají. Námestie a ulice sa pomaly zapĺňajú, ľudia sú po homeofficoch naspäť v práci a na cestách vidieť väčší ruch. Som rád, že Banská Bystrica náročné obdobie zvládla a stále si drží dobré čísla," reagoval v tejto súvislosti primátor Ján Nosko a vyzval Banskobystričanov, aby naďalej zostávali zodpovední.