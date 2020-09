Do škôl v Dolnom Kubíne nastúpilo vyše 3000 detí

Dolný Kubín 2. septembra (TASR) – Do základných a materských škôl v Dolnom Kubíne v stredu nastúpilo vyše 3000 detí. V prvý deň v novom školskom roku otvorilo brány desať materských a šesť základných škôl v meste.



"Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bol pre mnoho žiakov i rodičov tento deň zvláštny. Nový školský rok bude iný ako tie predchádzajúce. No verím, že sa situácia zlepší a žiaci sa budú môcť vzdelávať tak, ako boli zvyknutí," povedal primátor mesta Ján Prílepok.



Bránu základnej školy prvýkrát prekročilo 278 prváčikov. Do materských škôl prvýkrát zavítalo 210 škôlkárov. Podľa vedúceho odboru školstva na mestskom úrade Michala Šventa sú všetky základné i materské školy v meste pripravené na zvládnutie školského roka i na plnenie opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. "Riadiť sa budú manuálom, ktorý vypracovalo ministerstvo školstva," dodal.



Okrem nákupu ochranných a dezinfekčných prostriedkov prijali školy v súvislosti s pandémiou aj ďalšie opatrenia. "Deti pred vstupom do budovy prejdú filtrom, kde im zmeriame teplotu a dezinfikujú si ruky. Žiaci prvého stupňa základných škôl v triedach nemusia nosiť rúška, avšak odporúčame, aby ich nosili. Počas prvých dvoch týždňov nového školského roka bude nosenie rúšok pre žiakov druhého stupňa povinné," vysvetlil Švento. Výnimku podľa neho tvoria deti, ktoré majú zdravotné problémy. V triedach by sa malo často a intenzívne vetrať. Toalety sú vybavené mydlom a jednorazovými papierovými utierkami. Rodičia musia dieťaťu na každý deň strávený v škole nachystať dve rúška a balík jednorazových vreckoviek.