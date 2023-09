Do škôl v Dolnom Kubíne po prázdninách nastúpilo viac ako 3000 detí

Dolný Kubín 6. septembra (TASR) - Do materských a základných škôl (ZŠ) v Dolnom Kubíne po letných prázdninách nastúpilo viac ako 3000 detí. Brány ZŠ prekročilo 262 žiakov prvých ročníkov. Do materských škôl (MŠ) prvýkrát zavítalo 200 škôlkarov. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.



V mestských školách a škôlkach zaznamenali oproti minulému roku mierny nárast počtu detí, spôsobil ho nástup ukrajinských detí. Povedal to vedúci odboru školstva na meste Michal Švento. Dodal, že tento rok neotvorila iba MŠ Záskalická, keďže o ňu prejavili záujem len rodičia štyroch detí. Tie prerozdelili do iných MŠ.



Najviac žiakov sa momentálne vzdeláva na ZŠ Janka Matúšku, celkom 738 žiakov. Za ňou nasleduje ZŠ Martina Kukučína so 640 žiakmi. Trojicu uzatvára ZŠ Petra Škrabáka so 429 žiakmi. V ZŠ s MŠ Kňažia sa aktuálne učí 220 žiakov. Do neštátnych ZŠ a MŠ v Dolnom Kubíne nastúpilo viac ako 560 detí.



Dolnokubínske mestské školy tento rok pokračujú v rozbehnutých projektoch a pripravujú aj novinky. "Zapojili sa do europrojektu, kde školy majú možnosť prijať asistentov učiteľov a iné pomáhajúce profesie pri vzdelávaní žiakov. Podobne aj v niektorých MŠ zamestnávajú asistentov učiteľa a vytvárajú podmienky na lepšie vzdelávanie detí," priblížil Švento.