Do škôl v Liptovskom Mikuláši nastúpilo 1673 detí

Liptovský Mikuláš 9. februára (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš od pondelka (8. 2.) otvorilo 11 materských a šesť základných škôl (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Po niekoľkomesačnej pandemickej prestávke sa tak do školských areálov vrátilo 1673 detí. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Ako doplnila, na prezenčnú výučbu nastúpilo 900 žiakov prvého stupňa základných škôl, čo je približne 85 percent. Do materských škôl sa vrátilo 773 detí, čo je 81 percent z celkového počtu.



"Najviac žiakov sa vrátilo do ZŠ Okoličianska a najmenej do ZŠ Aurela Stodolu," doplnila hovorkyňa.