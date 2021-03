Do škôl v Hriňovej nastúpilo viac ako tri štvrtiny počtu žiakov

Hriňová 1. marca (TASR) – Do materských škôl a na prvý stupeň základných škôl v Hriňovej v Detvianskom okrese v pondelok nastúpili viac ako tri štvrtiny z celkového počtu žiakov. Pre TASR to v pondelok v súvislosti s otvorením škôl v meste uviedol primátor Stanislav Horník. Ako dodal, väčšina pedagógov bola počas prvého vyučovacieho dňa v práci.



Žiaci nastúpili do školského zariadenia na Školskej ulici, v škôlke bolo 71 detí z 99, v základnej škole 157 zo 184 žiakov. V miestnej časti Krivec bolo v škôlke 41 zo 68 detí a v škole 74 z 83 školákov. Materská škola Jarabová v Hriňovej v pondelok otvorila svoje brány pre 43 detí zo 73 a primátor dodal, že ďalších 10 sa pridá v utorok.



Ministerstvo školstva začiatkom februára rozhodlo o návrate detí do škôl, pre Hriňovú to však podľa primátora bolo v najmenej vhodnom čase. Mesto tak v pondelok 8. februára svoje školy neotvorilo, dôvodom bolo podľa samosprávy vysoké percento nakazených ľudí novým koronavírusom.



Podľa COVID automatu je okres Detva zaradený do IV. stupňa varovania. „Podľa aktuálneho usmernenia ministerstva školstva napriek aktuálnej epidemiologickej situácii je aj v štvrtom stupni varovania COVID automatu možné otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl pre prezenčnú výučbu," uvádza samospráva na svojej oficiálnej webstránke. „Podmienkou je otestovanie sa aspoň jedného z rodičov, zákonných zástupcov žiakov pri prezenčnej výučbe podľa frekvencie platnosti testu, aktuálne každých sedem dní,“ uzavrelo mesto Hriňová.