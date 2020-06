Do škôl v Žiari nad Hronom sa vráti viac ako polovica detí

Žiar nad Hronom 1. júna (TASR) - Do školských lavíc sa v Žiari nad Hronom v pondelok vracia 69 percent žiakov. Prvý až piaty ročník v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevuje celkom 854 žiakov, vrátiť sa na vyučovanie prejavilo záujem 587 z nich. Stravovať v školských jedálňach sa chce 470 detí, o školský klub (ŠKD) prejavilo záujem 348 detí, čo je 75 percent z počtu prihlásených do ŠKD.



Do materských škôl sa v pondelok vracia približne 62 percent detí. Celkovo je v týchto zariadeniach prihlásených 556 detí, opätovne ich bude navštevovať 360 detí.



Podľa Adriany Giláňovej z Mestského úradu v Žiari nad Hronom otvárajú všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Dôvodov je podľa jej slov viacero. Jednak ide o opätovné obnovenie získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnovenie prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách, ale aj oživenie ekonomiky prostredníctvom možnosti rodičov nastúpiť do práce a odbremenenie veľkej časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za špecifických a neštandardných podmienok.



Mesto pred otvorením školských zariadení zabezpečilo všetky potrebné hygienické opatrenia vrátane dezinfekcie priestorov. Či budú materské školy otvorené aj počas letných prázdnin, sa ešte ukáže. "Letné prázdniny budeme riešiť, keď to všetko spustíme a uvidíme, čo sa zmení v opatreniach hlavného hygienika," poznamenala Giláňová v tejto súvislosti.