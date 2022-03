Do škôl vo Zvolene chodí 17 detí z Ukrajiny, učitelia oprašujú ruštinu

Zvolen 18. marca (TASR) – Celkom 14 detí z Ukrajiny do základných škôl a tri do materských škôl prijalo dodnes mesto Zvolen. Zriaďovateľ aj samotné školy tak flexibilne reagujú na situáciu, ktorú aj do tohto regiónu priniesla vlna utečencov.



„Pre ukrajinské deti tak vytvárame priestor, aby sa dostali do kolektívu a mohli s čo najmenšími prekážkami pokračovať vo vzdelávaní. Najväčšia práca je, samozrejme, na pleciach riaditeliek, riaditeľov, učiteliek, učiteľov, špeciálnych pedagógov i psychológov,“ uviedla primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.



Podľa nej riaditelia medzi sebou vzájomne komunikujú, ak z kapacitných dôvodov nie je možné prijať dieťa do konkrétneho ročníka na jednej škole, odporučia rodičom ukrajinských detí školu, kde voľné miesta sú. „Vyžaduje sa však doklad o registrácii na cudzineckej polícii a tiež vstupná lekárska prehliadka od detského lekára,“ doplnila primátorka.



„Ukrajinským deťom sme poskytli notebooky, v ktorých majú nainštalovanú aj klávesnicu s azbukou, tiež kontá s učebnicami, prekladače. Na interaktívnej tabuli máme základné frázy, použili sme obrázkové prekladacie slovníky i slovníky v tlačenej forme. Naša učiteľka anglického a rusínskeho jazyka robí koordinátorku pomoci,“ uviedla riaditeľka Základnej školy Jilemnického 2 Ľuboslava Bieliková. Podľa nej väčšina učiteľov „oprášila“ svoju ruštinu, pomáhajú si prekladačmi.



„Umiestnenie do tried riešime tak, aby v nich podľa možnosti boli hneď dve ukrajinské deti. Máme mnoho skúseností so začleňovaním detí zo zahraničia, v tomto prípade je nápomocné, že ide o slovanský národ. Ak sa im venujete a rozprávate pomalšie, mnohému rozumejú,“ uviedla riaditeľka Základnej školy na Hrnčiarskej ulici Eva Balážová. Ako dodala, v najbližších dňoch chcú spustiť aj kurzy slovenského jazyka pre cudzincov.