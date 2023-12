Do školských areálov v Novom Meste pribudnú desiatky nových stromov

Bratislava 25. decembra (TASR) - Do školských areálov v bratislavskom Novom Meste pribudne viac ako 50 nových stromov. Nová výsadba má nielen doplniť súčasnú zeleň, ale zároveň aj zvýšiť rôznorodosť. Pribudnú napríklad okrasné kvitnúce čerešne či javory, mestská časť však vysadí aj menej známe ovocné dreviny, a to muchovník a drieň. TASR o tom informovala Jana Žjak z miestneho úradu.



Nové stromy prispejú k zlepšeniu kvality ovzdušia a redukcii hluku, poskytnú tiež väčší tieň vo vonkajších priestoroch škôl. Rôznorodosťou zvolených stromov sa zároveň podporí biodiverzita v jednotlivých štvrtiach. Do konca roka pribudnú desiatky odrastených stromov na základe rozhodnutí o výrube stromov a následnej náhradnej výsadbe stromov v školských areáloch.



Nové stromy pribudnú v Materskej škole (MŠ) Jeséniova, na Základnej škole (ZŠ) Za kasárňou, ZŠ Jeséniova, ZŠ Česká, MŠ Legerského a MŠ Šancová. V školských areáloch bude rásť napríklad slivka čerešňoplodá, višňa pilkatá, višňa chlpkatá, hrab obyčajný, okrasná čerešňa, muchovník lamarckov, lipa malolistá, javor poľný, javor mliečny, hloh obyčajný a ambrovník styraxový.



Ďalších viac ako 53 stromov by malo v novomestských základných a materských školách pribudnúť aj v nasledovnom roku. "Verím, že nové stromy vytvoria príjemné a zdravé prostredie pre žiakov, ktorí sa o ne budú starať a pomôžu im naučiť sa, aký význam majú pre životné prostredie," poznamenal starosta Nového Mesta Matúš Čupka.