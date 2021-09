Do školských lavíc sa vrátilo vyše 6700 žiakov základných škôl

Nitra 2. septembra (TASR) – Po roku dištančného vzdelávania sa vo štvrtok vrátili do nitrianskych základných a materských škôl opäť deti. Podľa radnice sa nový školský rok bez problémov začal vo všetkých 14 mestských ZŠ a 26 MŠ.



Do školských lavíc nastúpilo celkovo 6723 žiakov. Do prvých ročníkov ZŠ bude v tomto školskom roku chodiť 812 prvákov. Triedy 26 mestských MŠ bude navštevovať 2541 detí. Ako uviedol nitriansky primátor Marek Hattas, najvyššou prioritou tohto školského roka bude udržať prezenčnú formu vyučovania od septembra až do júna.