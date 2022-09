Do školských lavíc v Handlovej zasadlo približne 1200 detí

Handlová 5. septembra (TASR) - Areály handlovských škôl sa naplnili po letných prázdninách približne 1200 žiakmi. Do povinnej predškolskej dochádzky nastúpilo 160 detí, ktoré navštevujú materskú školu (MŠ) a jej elokované pracoviská. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Samospráva umiestnila všetky deti na predškolskú dochádzku a zároveň tiež uspokojila umiestenie detí od troch rokov do MŠ. "Ešte koncom predchádzajúceho školského roka v MŠ vyhlásili voľné pracovné miesta, ktoré sa podarilo obsadiť kvalifikovanými pracovníkmi. Spolu je v Handlovej v MŠ deväť nových pedagogických zamestnancov, z toho štyri učiteľky a päť asistentiek," priblížila Paulínyová.



V MŠ pracuje aktuálne 45 pedagogických zamestnancov, navštevuje ich približne 400 detí, z toho je 160 chlapcov a dievčat na povinnej predškolskej dochádzke. "Základné školy (ZŠ), MŠ, centrum voľného času a základná umelecká škola majú dostatok zamestnancov. Celkovo pracuje vo všetkých týchto školských zariadeniach 221 zamestnancov, z toho je 174 pedagogických," doplnila hovorkyňa mesta.



ZŠ navštevovalo v školskom roku 2021/2022 dovedna 1188 žiakov, v ZŠ na Školskej ulici to bolo 407 detí, v ZŠ na Morovnianskej ceste 312 a v ZŠ na Mierovom námestí 469 detí.



V aktuálnom rozpočtovom roku vyčlenilo mesto na vzdelávanie 5.806.036 eur.