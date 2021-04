Do školských lavíc v Kežmarku by mali zasadnúť ôsmaci a deviataci

Kežmarok 14. apríla (TASR) - Žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl (ZŠ) v Kežmarku sa od pondelka (19. 4.) vrátia k prezenčnej forme výučby. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta.



Ako priblížila, riaditelia škôl v Kežmarku sú pripravení otvoriť brány škôl pre ôsmakov a deviatakov, pričom účasť na vyučovaní bude podmienená pretestovaním zákonného zástupcu. Otestovaní musia byť aj žiaci na druhom stupni ZŠ. Otvorené sú materské školy a vyučovanie žiakov prvého stupňa prebieha na školách kontinuálne.



„Regionálny princíp otvárania škôl sa mal prijať už dávno. Keďže sme boli vždy vyhodnocovaní ako jeden z najlepších okresov na Slovensku, mohli sme mať otvorené materské školy a prvý stupeň základných škôl už dlhšie. Sme pripravení otvoriť druhý stupeň a zároveň podporujem, aby sa do lavíc postupne vracali aj študenti stredných škôl a odborných učilíšť,“ uviedol primátor mesta Ján Ferenčák.



Na základných školách v Kežmarku by sa od piatka 23. apríla malo spustiť testovanie na ochorenie COVID-19 pomocou kloktacích testov. Ich distribúciu do škôl prisľúbilo ministerstvo školstva. Sosková vysvetlila, že fungovať bude na báze dobrovoľnosti a rodič na to musí dať písomný súhlas. Otestovať sa takto môžu nechať aj žiaci z nižších ročníkov. Podmienkou naďalej zostáva čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu.



„Prezenčná školská dochádzka pre spomínané ročníky bude od pondelka povinná. Na prvom stupni základných škôl máme momentálne 90-percentnú dochádzku a v materských školách viac ako 80-percentnú. Verím, že to bude podobne aj pri žiakoch druhého stupňa, ktorí sa vrátia do lavíc v najbližších týždňoch,“ dodal vedúci oddelenia školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Kežmarku Ladislav Petras.



Od 26. apríla sa celé školstvo prepne do regionálneho COVID automatu. Ako ozrejmila Sosková, v prípade, že Kežmarok ostane i naďalej medzi okresmi s priaznivou epidemiologickou situáciou, konkrétne v červenej farbe (druhý stupeň varovania), otvorí sa celý druhý stupeň ZŠ a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií, ktoré zodpovedajú druhému stupňu ZŠ.