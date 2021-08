Do školských lavíc v Liptovskom Mikuláši zasadne vyše 2470 žiakov

Liptovský Mikuláš 23. augusta (TASR) - Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš privítajú v novom školskom roku 2021/2022 viac ako 2470 žiakov, čo je oproti predchádzajúcemu približne o 50 viac. Aj prvákov by mal byť vyšší počet, v apríli bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky zapísaných 328 detí. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková s tým, že presné počty prvákov budú známe v septembri. Rovnako ako vlani, aj tento rok školáci zasadnú do lavíc s rúškami na tvárach.



"Organizačné pokyny na nový školský rok sa nám pripravujú pomerne zložito, pretože obsahujú akcie a podujatia rôzneho zamerania so širším záberom účastníkov, napríklad metodické dni pre učiteľov, školenia pre riaditeľov či prípravu detskej ekologickej konferencie Separáčik. Keďže možnosti organizácie týchto aktivít podliehajú aktuálnym protipandemickým opatreniam, naše organizačné pokyny budú mať skôr operatívny charakter," vysvetlila vedúca odboru školstva na mestskom úrade Marta Gerbocová.



Pandémia nového koronavírusu priniesla striedanie prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania. V uplynulom školskom roku strávili doma najviac času žiaci druhého stupňa. "Končiace ročníky sa vzdelávali dištančne 98 dní, ostatné ročníky druhého stupňa 103 dní. Školské vyučovanie bolo mimoriadne prerušené aj na prvom stupni, ale len na 20 pracovných dní," dodala Čapčíková.



V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je v súčasnosti šesť základných škôl. V niektorých z nich sú umiestnené špecializované triedy. V Základnej škole s materskou školou Okoličianska sú športové triedy so zameraním na futbal a gymnastiku. V Základnej škole Márie Rázusovej Martákovej sú zase triedy so zameraním na ľadový hokej. Pri Základnej škole Nábrežie Dr. Aurela Stodolu sú špeciálne triedy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho znevýhodnenia.