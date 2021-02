Do školských lavíc v Trenčíne zasadlo viac ako 81 percent detí

Trenčín 22. februára (TASR) - Samospráva Trenčína v pondelok obnovila prezenčné vyučovanie na miestnych základných školách (ZŠ). Do školských lavíc v zmysle platných nariadení zasadlo viac ako 81 percent detí. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová.



"S prezenčnou výučbou dnes začalo všetkých deväť škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Prezenčne sa učí len prvý stupeň," povedala Ságová.



Mesto podľa nej nezaznamenalo problémy s nástupom učiteľov do práce, a to i v prípade nežiaducich účinkov po vakcinácii proti ochoreniu COVID-19.



Samospráva obnovila prezenčnú výučbu na ZŠ a otvorila materské školy napriek odporúčaniam hygienikov, ktorí to pre horšiu epidemiologickú situáciu v okolitých okresoch neodporúčali. Rovnaké stanovisko zaujal i mestský krízový štáb. "Keďže odporúčanie nemá žiadny právny rámec na rozhodnutie a nedáva ani možnosť mestám a obciam v okrese postupovať jednotne, rozhodli sme sa školy otvoriť. Lebo teraz už nemá zmysel mať v Trenčíne iný stav ako v okolitých obciach alebo naopak," zdôvodnil primátor Richard Rybníček.



Podmienkou nástupu dieťaťa do školy je negatívny antigénový alebo PCR test u oboch rodičov, prípadne potvrdenie o prekonaní ochorenia. Rodič alebo dieťa museli navyše v pondelok odovzdať učiteľke čestné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia.