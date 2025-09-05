< sekcia Regióny
Do školských lavíc zasadlo v Detve 169 prvákov, škôlky majú 496 detí
Spolu 432 žiakov, z toho 46 prvákov, má Základná škola Júliusa Juraja Thurzu. Hlavnou investíciou bolo vybavenie prvého stupňa kovovými šatníkovými skrinkami.
Autor TASR
Detva 5. septembra (TASR) - V Detve zasadlo v septembri tohto roka do školských lavíc celkovo 169 prvákov. Spolu navštevuje štyri detvianske základné školy 1433 žiakov. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja s tým, že v porovnaní s minulým rokom sú to podobné čísla.
Dodal, že sa darí udržiavať vyrovnaný záujem o všetky štyri zariadenia. Základná škola na Kukučínovej ulici privítala 37 prvákov, celkovo má 349 žiakov. Počas uplynulého školského roka časť budovy obnovili. Súčasťou obnovy bolo zateplenie strechy, nové osvetlenie, oprava komína či modernizácia sociálnych zariadení.
Ako ďalej hovorca uviedol, Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača na Štúrovej ulici otvorila brány pre 38 prvákov. Spolu má 214 školákov a v materskej škole 35 detí. Pribudli upravené triedy, nová podlaha. „Škola sa zapojila do národného projektu Príležitosť pre všetkých. Vďaka nemu pôsobia v kolektíve školská psychologička a pedagogická asistentka,“ spomenul.
Podľa neho 48 prvákov je od septembra v Základnej škole na Ulici Obrancov mieru. Celkovo má 438 žiakov. „V lete areál rozšírili o parkovisko a kontajnerové stojisko, pribudla bránička s chodníkom, videovrátnik a kamera pre vyššiu bezpečnosť detí,“ vymenoval. Kúpili tiež nové lavice pre prvákov a piatakov.
Spolu 432 žiakov, z toho 46 prvákov, má Základná škola Júliusa Juraja Thurzu. Hlavnou investíciou bolo vybavenie prvého stupňa kovovými šatníkovými skrinkami. Okrem toho vybudovali učebňu pre prvákov, učebňu prírodovedy, pracovňu špeciálneho pedagóga a uskutočnili viacero úprav tried a chodieb. „Škola zároveň rozšírila exteriérovú učebňu o nábytok a pomôcky vďaka projektu Zeleného vzdelávacieho fondu,“ poznamenal.
Materské školy v Detve navštevuje v tomto školskom roku 496 detí v piatich zariadeniach. „Každý začiatok školského roka je pre mesto aj školy príležitosťou ukázať, že investície do vzdelávania a prostredia, v ktorom deti trávia svoj čas, prinášajú výsledky,“ povedal tamojší primátor Branislav Baran. Doplnil, že samospráva sa snaží nielen udržiavať, ale aj zlepšovať podmienky pre výchovu a vzdelávanie.
Materské školy v Detve navštevuje v tomto školskom roku 496 detí v piatich zariadeniach. „Každý začiatok školského roka je pre mesto aj školy príležitosťou ukázať, že investície do vzdelávania a prostredia, v ktorom deti trávia svoj čas, prinášajú výsledky,“ povedal tamojší primátor Branislav Baran. Doplnil, že samospráva sa snaží nielen udržiavať, ale aj zlepšovať podmienky pre výchovu a vzdelávanie.