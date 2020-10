VIDEO: Do Smilna chodia ľudia z okolitých okresov, hrozí málo testov

Smilno 24. októbra (TASR) – Testovanie na ochorenie COVID-19 v obci Smilno v Bardejovskom okrese využívajú aj ľudia zo susedných okresov. V piatok (23. 10.) mali zdravotníci k dispozícii 650 testov. Podľa starostu Vladimíra Barana je možné, že ich bude málo.



"V našej obci to prebieha veľmi dobre, ľudia chodia ochotne. Dokonca aj z cudzích okresov, ako Svidník a Stropkov. Využívajú možnosť, že sa môžu dať zadarmo otestovať. Mám obavy, že ak to pôjde takouto rýchlosťou, tak budú dochádzať testy," uviedol pre TASR Baran a doplnil, že v obci majú približne 700 obyvateľov. Starších ako desať rokov je asi 550 a približne 250 z nich už test absolvovalo.



"Vonku máme celkom veľké priestory. Ľudia vchádzajú jednými dverami a vychádzajú druhými. Sú tu lavičky pre tých, ktorí čakajú na výsledky. Vo vnútri máme rezervné priestory, ak by pršalo," vysvetlil Baran.



Plošné testovanie si pochvaľuje. Podľa jeho slov od vypuknutia pandémie mali v obci 22 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19.



"Myslím si, že pre najpostihnutejšie okresy by testovanie úplne stačilo a obávam sa, že ak to bude pre celé Slovensko, asi to bude logisticky dosť problematické zvládnuť," skonštatoval starosta.



"Som zo Smilna a prišiel som sa dať otestovať pre istotu, aby sme vedeli, na čom sme. Pravdepodobne to má zmysel. Zachytia veľa pozitívnych prípadov a tým pádom ich môžu dať do karantény," dodal obyvateľ obce Rudolf Špak.