Do Spišského divadla zavíta Hana Lasicová
Autor TASR
Spišská Nová Ves 8. apríla (TASR) - Spišské divadlo (SD) uvedie v stredu o 19.00 h v komornom priestore Štúdia ďalšie pokračovanie formátu literárno-hudobných večerov „To tu ešte nebolo“. Hostiteľom večerov je herec, hudobník a režisér Milo Kráľ. Tentoraz privíta spisovateľku a scenáristku Hanu Lasicovú. Informovala o tom vedúca úseku marketingu a komunikácie SD Michaela Rafajová.
„Podujatie ponúka divákom jedinečný priestor na stretnutie s literatúrou a hudbou v ich živej, autentickej podobe. V neformálnej atmosfére vzniká dialóg medzi hosťom a hostiteľom, ktorý presahuje rámec tradičných scénických formátov a približuje tvorbu umelcov osobným a bezprostredným spôsobom,“ priblížila Rafajová.
Formát patrí už druhú sezónu k stabilným súčastiam sprievodných aktivít SD. Vznikol ako platforma pre živé rozhovory, čítania, hudobné vstupy a improvizované umelecké momenty, ktoré sa rodia priamo pred divákmi. Práve prepojenie viacerých umeleckých foriem dáva podujatiu jeho charakteristický rukopis. Aprílový večer bude patriť Hane Lasicovej, autorke románov, scenárov a kníh pre deti. Jej tvorba osciluje medzi literatúrou a audiovizuálnym prostredím, pričom širšiemu publiku je známa aj vďaka filmu Slúžka, ktorý vznikol na základe jej knižnej predlohy a scenára.
Za obdobie existencie tohto formátu už pozvanie do Spišskej Novej Vsi prijali viaceré osobnosti slovenskej literárnej a kultúrnej scény, medzi nimi Daniel Majling, Jozef Karika, Braňo Jobus či Dominika Sakmárová a Vanda Rozenbergová. V rámci večerov dostávajú priestor aj regionálne osobnosti. „Každé stretnutie je originálom. Vďaka osobnostiam, ktoré do Štúdia pozývame, vzniká priestor pre živé umenie, ktoré nie je uzavreté v pevnom tvare, ale vzniká priamo pred divákmi. Aj týmto spôsobom chceme rozširovať vnímanie divadla ako miesta dialógu a stretávania sa,“ dodal umelecký šéf divadla Viktor Kollár.
