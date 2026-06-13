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Do spišskonovoveskej nemocnice prídu darovať krv motorkári
Motorkári budú podľa jej slov prichádzať priebežne v čase od 9.00 do 13.00 h, aby svojím skutkom podporili zásoby krvi a pomohli pacientom, ktorí ju nevyhnutne potrebujú.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 13. júna (TASR) - Približne 50 až 70 členov motorkárskeho klubu Nordic Eagles sa v sobotu zapojí do hromadného darovania krvi na hematologicko-transfúziologickom oddelení Nemocnice Penta Hospitals Spišská Nová Ves. TASR o tom za nemocnicu informovala Bianka Krejčíová.
Motorkári budú podľa jej slov prichádzať priebežne v čase od 9.00 do 13.00 h, aby svojím skutkom podporili zásoby krvi a pomohli pacientom, ktorí ju nevyhnutne potrebujú.
„Darovanie krvi má mimoriadny význam najmä pred letným obdobím, keď bývajú zásoby krvných skupín tradične nižšie. Práve počas leta pritom dopyt po krvi neklesá a každá darovaná jednotka môže pomôcť zachrániť ľudský život,“ uviedla Krejčíová.
Ako povedala, podujatie je zároveň dôkazom, že motorkárska komunita nie je len o spoločnej vášni pre motocykle, ale aj o solidarite a ochote pomáhať tam, kde je to potrebné.
Motorkári budú podľa jej slov prichádzať priebežne v čase od 9.00 do 13.00 h, aby svojím skutkom podporili zásoby krvi a pomohli pacientom, ktorí ju nevyhnutne potrebujú.
„Darovanie krvi má mimoriadny význam najmä pred letným obdobím, keď bývajú zásoby krvných skupín tradične nižšie. Práve počas leta pritom dopyt po krvi neklesá a každá darovaná jednotka môže pomôcť zachrániť ľudský život,“ uviedla Krejčíová.
Ako povedala, podujatie je zároveň dôkazom, že motorkárska komunita nie je len o spoločnej vášni pre motocykle, ale aj o solidarite a ochote pomáhať tam, kde je to potrebné.