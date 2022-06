Do spolupráce s IDS Východ sa pripojilo aj mesto Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves 29. júna (TASR) - Do spolupráce so spoločnosťou Integrovaný dopravný systém (IDS) Východ, ktorú založil Košický a Prešovský samosprávny kraj, sa zapojilo aj mesto Spišská Nová Ves. Organizátor samospráve pomôže s prípravou podkladov pre obstaranie dopravcu na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy (MHD). V budúcnosti sa tak Spišská Nová Ves bude môcť zapojiť do spoločného tarifného systému, ktorý znamená napríklad benefit v podobe cestovania na jeden lístok.



"Na spojení prímestských aj mestských autobusov a vlakov na východe Slovenska do spoločného systému intenzívne pracujeme už dlhšie obdobie. MHD v Spišskej Novej Vsi má byť pilotným projektom zapojenia menšej mestskej dopravy do systému a príkladom pre ostatné MHD na východe," povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.



Po zapojení sa do jednotného tarifného systému sa obyvatelia odvezú na jeden lístok a bez ohľadu na dopravný prostriedok či dopravcu sa budú môcť využívať aj predplatné lístky pri cestovaní rôznymi druhmi dopravy. "IDS úspešne funguje vo svete, chceme, aby aj východniari cestovali kvalitnejšie a modernejšie," skonštatoval Trnka.



Jednou z priorít spolupráce je obstaranie dopravcu na prevádzkovanie MHD v Spišskej Novej Vsi. Súčasťou bude príprava zmlúv s novým dopravcom, vypracovanie štandardov kvality IDS Východ a parametrov dopravnej obsluhy s ohľadom na možnosť budúceho zapojenia MHD do IDS Východ.



"Medzi ďalšie činnosti organizátora integrovanej dopravy pre naše mesto bude patriť posudzovanie návrhov cestovných poriadkov a dopravno-strategických dokumentov, akým je napríklad Plán dopravnej obslužnosti. Úlohou bude aj príprava zónovej tarify IDS Východ, ktorá bude zahŕňať tarifné podmienky, zľavy a návrhy cien jednorazových a predplatných cestovných lístkov. Verím, že obyvatelia nášho mesta tieto novinky ocenia a aj vďaka tomu ich motivujeme, aby na prepravu po meste využili mestskú hromadnú dopravu," doplnil primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.



IDS Východ tiež navrhne systém rozúčtovania tržieb z predaja cestovného medzi jednotlivých dopravcov, spolupracovať bude aj pri definovaní investičných zámerov v oblasti dopravnej infraštruktúry pre verejnú dopravu, najmä prestupných bodov, zastávok a zastávkových označníkov. Súťaž na dopravcu MHD by mala samospráva realizovať v závere roka 2022.