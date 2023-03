Do športovej akadémie sa zapoja i deti zo znevýhodneného prostredia

Partizánske 29. marca (TASR) - Pohybovú prípravu v rámci Športovej akadémie Mateja Tótha absolvujú i deti zo sociálne znevýhodneného prostredia či marginalizovaných skupín. Projekt sleduje ich inklúziu, na jeho financovanie získala akadémia prostriedky z Operačného programu Ľudské zdroje. Pilotne ho testujú na základných školách (ZŠ) v Partizánskom.



"Projekt je zameraný na to, aby kvalitne športovať, podľa jednej z najlepších metodík, mohli úplne všetci bez rozdielu. Aby neboli odkázaní na to, či vyhrajú grant od nášho generálneho partnera alebo ich podporí primátor," načrtol v stredu na ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom olympionik Tóth.



Ak chce dieťa podľa neho športovať a prejaví o to záujem, malo by mu to byť umožnené bez ohľadu na to, či pochádza z chudobnej rodiny, či marginalizovanej časti obyvateľstva alebo je bohaté. V pilotnom projekte je zapojených 220 detí, testovať sa bude na ZŠ v Partizánskom a jednej v Trenčianskych Tepliciach, jednou z možností je podľa Tótha rozšíriť aktivitu na celonárodný projekt.



Na projekt Inovatívny proces zvýšenia aktívnej participácie detí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením získala akadémia od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 150.000 eur. Dočasne poverený minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), podotkol, že vidí absolútny zmysel v tom, čo akadémia robí už dlhšiu dobu. Ministerstvo podľa neho podporilo deti, ktoré si možno finančne nemôžu dovoliť absolvovať tréningy, v rámci projektu REACT-EU. "Ten umožňuje v Partizánskom robiť tzv. dvojičky. Na jednej škole je jedna tréningová skupina financovaná cez licenciu z mesta, druhá tréningová skupina je financovaná z nášho ministerstva prostredníctvom projektu," priblížil Krajniak. Práve v mladšom veku, teda na prvom stupni ZŠ, by bola podľa neho škoda, keby peniaze hrali rolu v tom, že niektoré dieťa má prístup k športu a niektoré nie.



Mesto Partizánske je partnerom športovej akadémie už dlhodobo a je prvým, ktoré túto aktivitu zabezpečuje pre všetky ZŠ a materské školy na svojom území, pripomenul primátor a podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. "Som veľmi rád, že môžeme byť mestom, ktoré testuje efektívnosť aktivity športovej akadémie v celej šírke záberu všetkých detí, aj pokiaľ ide o rozmer inklúzie. Zároveň vytvárame priestor na to, aby do budúcna mohla byť táto aktivita na území celého Slovenska," doplnil Božik.