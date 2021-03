Trnavský kraj do športovísk vloží do roku 2023 sedem miliónov eur

Trnava 27. marca (TASR) - Sumu viac ako sedem miliónov eur zo svojho rozpočtu plánuje do roku 2023 vložiť Trnavský samosprávny kraj (TTSK) do športovej infraštruktúry. Už v tomto roku začne s realizáciou rozsiahleho plánu výstavby a rekonštrukcií telocviční a vonkajších športovísk. Zámerom je podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča umožniť prístup k stredoškolským športoviskám aj pre širokú verejnosť a zvýšiť záujem o šport u obyvateľov.



Plán, o ktorom rokovali krajskí poslanci na svojom zasadnutí v stredu (24. 3.), zahŕňa 13 projektov pre všetky okresy kraja. Najväčšou investíciou by mala byť výstavba Hokejovej akadémie v Trnave na sídlisku Prednádražie, ktorá má stáť na pozemkoch Strednej odbornej školy obchodu a služieb a Strednej priemyselnej školy stavebnej. Počíta s výstavbou ľadovej plochy a viacúčelovej športovej haly. Do roku 2023 TTSK preinvestuje na tento projekt tri milióny eur, ďalšie dva má prisľúbené od štátu.



Analýza ukázala, že spomedzi 50 stredných škôl TTSK tri vo Vrbovom a dve v Dunajskej Strede nedisponujú žiadnymi športoviskami, viaceré ďalšie nemajú telocvičňu. Športovú halu majú tri školy – v Piešťanoch, Seredi a Skalici, plaváreň majú v Dunajskej Strede a Galante. Spolu 23 škôl má k dispozícii vonkajšie športové ihriská a deväť iné športoviská. Tenisové kurty má päť škôl, z toho tri v Trnave, a atletický ovál má päť škôl.