Prečo SUPERVULKÁN ŠTIAVNICA? Mesto chce týmto označením lákať turistov

Banská Štiavnica 6. júla (TASR) - Pod označením Supervulkán Štiavnica chcú propagovať starobylé banícke mesto a jeho okolie zástupcova Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica. Chcú tak upozorniť, že mesto leží na pozostatkoch jedného z najväčších supervulkánov, ktoré sa kedy na Zemi vyskytovali. TASR o tom informovali zástupcovia OOCR.



Podľa výkonného riaditeľa OOCR Región Banská Štiavnica Igora Kuhna je tento región pre turistov z roka na rok atraktívnejší. Veľkou škodou však podľa neho je, že návštevníci väčšinou zavítajú do mesta iba na pár dní a mnohé okolité miesta a obce im uniknú.



"Možnosť prechádzať sa či bicyklovať po svahoch supervulkánu, sfárať do jeho útrob, kúpať sa v 24 vodných tajchoch, ktoré boli súčasťou najväčšieho vodného stroja na svete, ochutnať supervulkanické vína či navštíviť počas jednej dovolenky päť pralesov, to nemôžete nikde inde na Slovensku a myslím, že ani na svete," hovorí Kuhn.



Na rebrandingu regiónu pracujú v OOCR približne rok. Absolvovali desiatky až stovky hodín výskumov a rozhovorov s profesionálmi z rôznych oblastí. Niekedy to boli aj vášnivé diskusie. "A to všetko len preto, aby sme si boli úplne istí, že Štiavnické vrchy sú naozaj pozostatkom jedného z najväčších supervulkánov sveta. Práve vďaka tomu vieme ponúknuť mimoriadne dovolenkové zážitky. Krst ohňom sme zažili pred pár mesiacmi na výstave EXPO v Dubaji. Práve tu sme prvýkrát pred celým svetom predstavili náš región pod novou značkou," vysvetľuje člen predstavenstva OOCR zodpovedný za marketing Igor Brossmann.



Začiatkom júla štartuje informačná kampaň, ktorej cieľom je predstaviť novú dovolenkovú destináciu Supervulkán Štiavnica ako novú lokalitu, kde je možné na Slovensku zažiť výnimočnú letnú dovolenku. Marketingová koordinátorka OOCR Terézia Sopková zároveň informovala o novinkách, ktorými sú dve nové webové stránky - stránka "supervolcanostiavnica.com" je určená pre zahraničie, spustili ju už pred niekoľkými mesiacmi a celému svetu ju predstavili počas EXPO v Dubaji.



Webovú stránku "supervulkanstiavnica.sk" určenú prioritne pre slovenských dovolenkárov spustili v apríli. Obsahuje viac ako 200 podstránok, na ktorých ľudia nájdu tipy na pešie túry a cyklovýlety, atraktivity pre rodiny s deťmi, zamilované páry i seniorov, aktuálne podujatia, tajuplné miesta a jedinečné atraktivity tejto novej dovolenkovej destinácie.