< sekcia Regióny
Do Štátneho archívu v Nitre pribudli zrekonštruované mestské knihy
Podľa archívu boli v zlom stave, ktorý spôsobilo ich nevhodné uloženie v rokoch 1900 až 1918.
Autor TASR
Nitra 24. novembra (TASR) - Do Štátneho archívu (ŠA) v Nitre pribudli v novembri nové prírastky. Ako informoval, ide o zreštaurované mestské knihy Nitry z rokov 1746 až 1749 a 1761.
Podľa archívu boli v zlom stave, ktorý spôsobilo ich nevhodné uloženie v rokoch 1900 až 1918. „Mestské knihy sú základným prameňom pre výskum dejín Nitry. Obsahujú celé spektrum informácií týkajúcich sa volieb magistrátu, súdnych záležitostí jeho obyvateľov, hospodárenia, súkromnoprávnych prevodov či udeľovania meštianstva,“ vysvetlil ŠA.
Obe knihy mali poškodené a chýbajúce väzby s výraznou deformáciou. Boli znečistené prachom a čiastočne napadnuté plesňou a červotočom. Pri reštaurovaní boli očistené a ich poškodené listy zrekonštruované japonským papierom. Doplnené boli tiež absentujúce miesta na knižných doskách pomocou ručného papiera a škrobového lepidla, knižné chrbty boli pokryté novou kožou. Atrament na mnohých listoch oboch kníh bol zároveň chemicky fixovaný.
Nové prírastky archívu dostali aj nové ochranné obaly, ktorých súčasťou sú fragmenty nájdené v knižnom bloku. „Mestské knihy boli reštaurované v dielni Slovenského národného archívu v Bratislave pod vedením Laury Pacherovej. Knihy reštaurovala Nikola Pirščová. Veríme, že postupne sa podarí zreštaurovať aj ďalšiu časť mestských zápisníc, a tým ochrániť archívne dedičstvo mesta Nitry a Slovenskej republiky,“ doplnil ŠA.
Podľa archívu boli v zlom stave, ktorý spôsobilo ich nevhodné uloženie v rokoch 1900 až 1918. „Mestské knihy sú základným prameňom pre výskum dejín Nitry. Obsahujú celé spektrum informácií týkajúcich sa volieb magistrátu, súdnych záležitostí jeho obyvateľov, hospodárenia, súkromnoprávnych prevodov či udeľovania meštianstva,“ vysvetlil ŠA.
Obe knihy mali poškodené a chýbajúce väzby s výraznou deformáciou. Boli znečistené prachom a čiastočne napadnuté plesňou a červotočom. Pri reštaurovaní boli očistené a ich poškodené listy zrekonštruované japonským papierom. Doplnené boli tiež absentujúce miesta na knižných doskách pomocou ručného papiera a škrobového lepidla, knižné chrbty boli pokryté novou kožou. Atrament na mnohých listoch oboch kníh bol zároveň chemicky fixovaný.
Nové prírastky archívu dostali aj nové ochranné obaly, ktorých súčasťou sú fragmenty nájdené v knižnom bloku. „Mestské knihy boli reštaurované v dielni Slovenského národného archívu v Bratislave pod vedením Laury Pacherovej. Knihy reštaurovala Nikola Pirščová. Veríme, že postupne sa podarí zreštaurovať aj ďalšiu časť mestských zápisníc, a tým ochrániť archívne dedičstvo mesta Nitry a Slovenskej republiky,“ doplnil ŠA.