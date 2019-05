Do štrajku v dopravnom podniku vstúpilo viac ako 200 zamestnancov

Pred podnikom sa zhromaždilo viac ako 200 zamestnancov. Pod štrajk sa ich podpísalo 237. Dopravný podnik funguje od rána v krízovom režime, dopravu v meste zabezpečuje 30 vodičov.

Prešov 31. mája (TASR) – Do ostrého celodenného štrajku sa v piatok zapojilo viac ako 200 zamestnancov. Od 4.00 h rána stoja pred podnikom s transparentmi a rapkáčmi. Štrajkom chcú odborári dosiahnuť zvýšenie miezd zamestnancov.



"Zamestnávateľ marí náš štrajk tým, že nám zabránil vstúpiť na pracovisko. Štrajk má byť na pracovisku a máme na ňom prerušiť prácu. Nie to, že prídeme pred podnik a zamestnávateľ nás vykáže von," uviedol predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri DPMP Daniel Straka.



"Miesto výkonu práce vodičov je na linkách MHD na území mesta Prešov. Nevidím dôvod, keď sa rozhodli štrajkovať, aby sme ich púšťali do areálu. To isté platí pre mechanikov a ostatných pracovníkov, keď štrajkujú, nie je dôvod, aby boli na pracovisku," reagoval riaditeľ DPMP Peter Janus.



Pred podnikom sa zhromaždilo viac ako 200 zamestnancov. Pod štrajk sa ich podpísalo 237. Dopravný podnik funguje od rána v krízovom režime, dopravu v meste zabezpečuje 30 vodičov. "Vonku máme 17 autobusov a trolejbusov. Vodiči sa vystriedajú počas dňa," doplnil Janus.



Situáciu v meste monitoruje krízový štáb, ktorý zriadila radnica. Podľa hovorkyne mesta Prešov Evy Peknušiakovej nie sú zatiaľ hlásené žiadne výrazné zdržania ani zápchy. "Zo strany polície preto nebolo potrebné regulovať dopravu," povedala Peknušiaková.



O plánovaných odchodoch spojov informuje dopravný podnik oznamom na zastávkach, na svojej webstránke, ako aj mesto na svojej webstránke i sociálnej sieti. Rovnako sú cestujúcim k dispozícii dispečeri dopravného podniku. "Vo štvrtok (30. 5.) sme na dispečingu zaznamenali približne 250 telefonátov, dosť ich bolo negatívnych. Ale dnes ich bolo zatiaľ iba 30 až 40 a ľudia sa informujú na dopravnú situáciu," priblížil Janus.



V štrajkovej pohotovosti sú odborári od začiatku apríla. Ostrý celodenný štrajk na piatok ohlásili v pondelok (27. 5.). Doteraz požadovali zvýšenie hodinovej mzdy o 0,70 eura od 1. júla a o ďalších 0,30 eur od 1. januára 2020. Vo štvrtok (30. 5.) sa dohodli, že príjmu i navýšenie mzdy o 0,70 eur na hodinu od 1. júla.



Navýšenie platov by si podľa Janusa v tomto roku vyžiadala približne 500.000 eur a v roku 2020 by to bolo asi 1,4 milióna eur. Ako povedal, DPMP môže garantovať zvýšenie tarifných miezd iba o 0,40 eura od 1. mája, čo predstavuje 10 percentné zvýšenie platov. Požiadavku, ktorú majú, musia odborári riešiť s mestom.



"Nevidíme možnosť, aby sme túto požiadavku splnili, pretože aj keď sme plánovali určitý mzdový nárast, táto požiadavka je nad tento plán a schválenú výšku dotácie za služby vo verejnom záujme," vysvetlil Janus.



Podniková kolektívna zmluva v DPMP, a.s., ktorá je platná do decembra 2020, sa týka 322 zamestnancov, z toho približne 190 je vodičov. Priemerná mzda zamestnanca DPMP bola v roku 2018 na úrovni 1050 eur. Vodiči však upozornili, že ich reálny plat je nižší.



Jediným akcionárom DPMP, a.s., je mesto Prešov.