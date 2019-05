Do štrajku vstúpili vodiči a iní zamestnanci Dopravného podniku Košice

Odborári Dopravného podniku mesta Košice vstúpili 22. mája 2019 od 8,00 hod. do 12,00 hod. do ostrého štrajku. Na snímke odstavené električky na konečnej pri Kostolianskej ceste v Košiciach 22. mája 2019. Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 22. mája (TASR) – Ostrý štrajk zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) trvá v stredu od 8.00 do 12.00 h. Niektoré linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) nepremávajú, stoja na konečných zastávkach. Podľa odborárov sa do stredajšieho štrajku nezapojili len vodiči, ale aj zamestnanci z úseku údržby či technicko-hospodárski pracovníci.Ako povedal primátor Jaroslav Polaček, vedenie mesta a DPMK sa snažia zmierniť dosah štrajku na cestujúcu verejnosť. Preto je napríklad zabezpečená náhradná doprava s označením „H“, ktorá premáva do košických nemocníc a mestská polícia má na zastávkach MHD o štrajku informovať cestujúcich o tom, že v prípade výpadku spoja musia zvoliť inú alternatívu dopravy.Pripomenul, že štrajk môže problém spôsobiť nielen seniorom, ale aj maturantom. V Košiciach je v stredu aj Čokoládová tretra, v rámci ktorej sa do atletických súťaží zapájajú žiaci všetkých základných škôl.povedal. Električkové linky R1 a R7 majú premávať podľa platného grafikonu.Primátor tvrdí, že odborári zorganizovali už druhý nezákonný štrajk. Vedenie DPMK predtým uviedlo, že voči tým, ktorí sa do neho zapoja, preto vyvodia osobnú zodpovednosť. Odborári to považujú za zastrašovanie a argumentujú, že o zákonnosti alebo nezákonnosti môže rozhodnúť len súd. Za porušenie zákona mesto považuje to, že nebola dodržaná lehota o oznámení štrajku, a to aspoň tri pracovné dni vopred pred jeho konaním,povedal predseda Základnej odborovej organizácie vodičov MHD pri DPMK Ivan Horváth. Verí, že štrajky nebudú pokračovať a dozvedia sa čiastkové ozdravné opatrenia.dodal.Primátor mesta na minulotýždňovom protestnom zhromaždení verejne deklaroval, že 1. júla predstúpi pred verejnosť a zamestnancov DPMK a ponúkne riešenie situácie, respektíve predstaví systémové opatrenia.uviedol.Odborári nevidia problém v tom, aby primátor verejne deklarovaný prísľub dal aj písomne.uviedla predsedníčka Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Andrea Vindišová.Podľa Polačeka ide o dokument, ktorý neexistuje.uzavrel.