Do stredných škôl v Bratislavskom kraji nastúpilo vyše 23.000 žiakov
V prvých ročníkoch zároveň privítali vyše 5300 nových študentov.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - V prvý deň nového školského roku 2025/2026 zasadlo do lavíc stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) viac ako 23.000 žiakov, v prvých ročníkoch zároveň privítali vyše 5300 nových študentov. Informoval o tom samosprávny kraj.
„Verím, že nový školský rok bude plný nových informácií, výziev, skúseností, zážitkov a priateľstiev. Mám nádej, že už teraz sa z tejto generácie formujú budúci lídri a ľudia, ktorí budú kriticky myslieť, overovať si fakty a posúvať našu spoločnosť aj krajinu vpred,“ prihovoril sa predseda BSK Juraj Droba.
V sieti BSK je od septembra 2025 spolu 49 stredných škôl, dve jazykové školy a jeden samostatný internát. Najväčší záujem je podľa Úradu BSK stále o gymnáziá a osemročné gymnáziá, najmä bilingválne štúdium. V rámci stredných odborných škôl je najväčší záujem o informačné a sieťové technológie, digitálne technológie, programovanie. Na umeleckých školách vedie zase dizajn a animovaná tvorba.
„Školstvo je našou prioritou, pracujeme preto na modernizáciách, menších i väčších rekonštrukciách, zavádzaní nových odborov, revitalizácii športových školských areálov či budovaní nových kampusov,“ upozornil predseda BSK.
Dodal, že medzi školy, na ktorých sa aktuálne realizuje rozsiahla rekonštrukcia s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť, patrí napríklad Gymnázium I. Horvátha, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická na Drieňovej ulici či Stredná odborná škola polygrafická na Račianskej ulici v Bratislave. Modernejšie odborné učebne sa zase rysujú napríklad v Spojenej škole v Bernolákove.
