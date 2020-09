Do stredných škôl v Žilinskom kraji nastúpilo vyše 5200 prvákov

Žilina 3. septembra (TASR) – Do 59 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) nastúpilo v stredu (2. 9.) viac ako 5200 prvákov. Celkovo nastúpilo do stredných škôl v ŽSK 6231 prvákov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Doplnila, že nový školský rok otvorili všetky stredné školy ŽSK, internáty, jedálne aj jazyková škola. "Vo všetkých školských priestoroch platia v súvislosti s ochorením COVID-19 zvýšené hygienické pravidlá, školy sa riadia opatreniami určenými ministerstvom školstva," uviedla Remencová.



"Školy vyčlenia jednu miestnosť pre denne dochádzajúcich žiakov, ktorá bude slúžiť ako izolačná miestnosť. Zatiaľ platí, že do 20. septembra sa nebudú využívať telocvične a ostatné vnútorné priestory na šport. Zároveň sme odporučili školám vypracovať alternatívny rozvrh, respektíve program, na vyučovanie predmetov, v ktorých sa obvykle spájajú žiaci z viacerých tried, aby sa zabránilo ich spájaniu," povedala riaditeľka odboru školstva a športu Úradu ŽSK Janka Školová.



Pripomenula, že používanie rúšok je povinné v interiéri školy, na pracovisku praktického vyučovania a v školskom internáte. "Povinnosť nosiť rúška platí pre žiakov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov strednej školy, pracoviska praktického vyučovania a školského internátu," upozornila.



ŽSK je podľa Remencovej najväčším zriaďovateľom stredných škôl v kraji - takmer 80 percent všetkých stredoškolákov študuje na školách ŽSK. "Z celkového počtu 89 stredných škôl a jednej jazykovej školy má ŽSK vo svojej pôsobnosti 59 z nich - 15 gymnázií, jedno konzervatórium, jednu školu umeleckého priemyslu, šesť spojených škôl, 36 stredných odborných škôl a jednu jazykovú školu," dodala Remencová.