< sekcia Regióny
Do stredných škôl v Žilinskom kraji nastúpilo takmer 29.500 žiakov
Pričom približne 5600 z nich je prvákov.
Autor TASR
Žilina 1. septembra (TASR) - V školskom roku 2025/2026 bude v stredných školách v Žilinskom kraji študovať takmer 29.500 žiakov. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová. Podľa jej slov 21.800 žiakov nastúpilo do stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, pričom približne 5600 z nich je prvákov.
Nový školský rok v ŽSK sa nesie v znamení viacerých zmien a noviniek. „Debarierizovali sme 13 škôl v kraji za viac ako dva milióny eur. Pripravujeme zdravotnícko-inkluzívny kampus v Dolnom Kubíne a robotický kampus v Kysuckom Novom Meste v celkovej hodnote 4,7 milióna eur a veľkú rekonštrukciu stredoškolských kampusov v Žiline-Bytčici a v Ružomberku,“ priblížila Lacová.
Doplnila, že na niektorých školách vznikli od tohto školského roka nové odbory. Príkladom je odbor barbier/barbierka na Strednej odbornej škole (SOŠ) obchodu a služieb v Martine, odbor pedagogický asistent na SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach alebo odbor informačné a digitálne technológie na Strednej priemyselnej škole informačných technológií v Tvrdošíne.
„Vzdelávanie je najlepšou investíciou do budúcnosti našich detí aj celého kraja. Som rada, že aj v tomto školskom roku prinášame do našich škôl množstvo noviniek, ktoré im otvoria nové možnosti a podporia ich talenty. Záleží nám na tom, aby sa naši žiaci cítili v školách komfortne, aby mali prístup k moderným technológiám a kvalitným podmienkam na vzdelávanie,“ skonštatovala v prvý deň školského roka predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Nový školský rok v ŽSK sa nesie v znamení viacerých zmien a noviniek. „Debarierizovali sme 13 škôl v kraji za viac ako dva milióny eur. Pripravujeme zdravotnícko-inkluzívny kampus v Dolnom Kubíne a robotický kampus v Kysuckom Novom Meste v celkovej hodnote 4,7 milióna eur a veľkú rekonštrukciu stredoškolských kampusov v Žiline-Bytčici a v Ružomberku,“ priblížila Lacová.
Doplnila, že na niektorých školách vznikli od tohto školského roka nové odbory. Príkladom je odbor barbier/barbierka na Strednej odbornej škole (SOŠ) obchodu a služieb v Martine, odbor pedagogický asistent na SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach alebo odbor informačné a digitálne technológie na Strednej priemyselnej škole informačných technológií v Tvrdošíne.
„Vzdelávanie je najlepšou investíciou do budúcnosti našich detí aj celého kraja. Som rada, že aj v tomto školskom roku prinášame do našich škôl množstvo noviniek, ktoré im otvoria nové možnosti a podporia ich talenty. Záleží nám na tom, aby sa naši žiaci cítili v školách komfortne, aby mali prístup k moderným technológiám a kvalitným podmienkam na vzdelávanie,“ skonštatovala v prvý deň školského roka predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.