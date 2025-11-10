< sekcia Regióny
Do štyroch bratislavských nemocníc priviezli po zrážke 18 zranených
Vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Po nedeľnej večernej zrážke vlakov medzi Pezinkom a Bratislavou priviezli do štyroch nemocníc v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) zatiaľ 18 zranených. Ich počet sa však ešte môže zmeniť. Aktuálne sa dvaja pacienti podrobujú operácii. TASR o tom informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská.
„Všetci pacienti sa podrobujú diagnostike, aby naši lekári dokázali určiť rozsah zranení. Aktuálne sa dvaja pacienti podrobujú operácii. Počítame s tým, že počet osôb, ktoré budú musieť absolvovať operačný zákrok ešte narastie,“ priblížila Kliská.
UNB v súvislosti s nehodou aktivovala traumatologický plán. Do Nemocnice Bory priviezli zatiaľ troch pacientov s vážnymi zraneniami. „Podľa potreby bude nemocnica pripravená prijať aj ďalších ranených,“ uviedol hovorca siete nemocníc Penta Hospitals Tomáš Kráľ.
Vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch. Príčina nehody bola pravdepodobne prechod na červenú jedného z vlakov.
