Do štyroch výziev v Bzovíku sa prihlásilo vlani 11 žiadateľov

Bzovík 8. februára (TASR) - Miestna akčná skupina (MAS) Hontiansko-Novohradské partnerstvo so sídlom v Bzovíku v okrese Krupina v minulom roku vyhlásila štyri výzvy na získanie nenávratného finančného príspevku. Manažér MAS Andrej Alakša pre TASR uviedol, že sa do nich prihlásilo osem obcí a traja podnikatelia.



"Tieto výzvy boli vyhlásené z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022. Pri prijatých žiadostiach prebieha administratívna kontrola a odborné hodnotenie," priblížil.



Alakša zároveň doplnil, že vlani schválili aj päť žiadostí podaných v roku 2023. Išlo o tri žiadosti od obcí so schválenou výškou príspevku spolu vo výške približne 85.700 eur a dve žiadosti podnikateľov so schválenou výškou príspevku približne 51.700 eur.



Obce a mestá žiadali najviac prostriedky na rekonštrukciu kultúrnych domov a domov smútku, na rekonštrukciu ciest a chodníkov a na kamerové systémy. "Pri podnikateľských subjektoch ide o projekty na nákup poľnohospodárskej techniky," podotkol.



Viaceré projekty pre občianske a komunitné aktivity boli podľa Alakšu podporené aj cez Integrovaný regionálny operačný program, ktorý bol ukončený v roku 2023. Išlo napríklad o zakúpenie vozidla pre stretávanie rodín s deťmi postihnutými Downovým syndrómom, rekonštrukciu vnútorného vybavenia zariadenia pre seniorov v Dolných Plachtinciach či projekt rozšírenia technológií spracovania ovčej vlny vo vlnárskej manufaktúre.



MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo združuje 24 obcí a jedno mesto z okresov Krupina a Veľký Krtíš, medzi jej členov patria aj podnikatelia a zástupcovia občianskeho sektora. Jej cieľom je prostredníctvom získaných zdrojov realizovať Stratégiu CLLD, a to zabezpečiť udržateľný ekonomický a sociálny rozvoj a tvorbu pracovných miest prostredníctvom podpory podnikania, využívania potenciálu cestovného ruchu a zlepšovaním infraštruktúry a miestnych služieb.