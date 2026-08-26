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Do súboja o post predsedu Bratislavského kraja sa hlási 7 kandidátov
O opätovný mandát šéfa bratislavského vyššieho územného celku (VÚC) sa uchádza súčasný predseda samosprávneho kraja Juraj Droba (SaS, PS, Demokrati, Team Bratislava).
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Kandidátnu listinu na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) podalo sedem uchádzačov, šiesti sú nominanti politických strán či koalícií, jeden uchádzač podal kandidatúru ako nezávislý. TASR o tom informoval zapisovateľ volebnej komisie Bratislavského samosprávneho kraja Matúš Šaray.
O opätovný mandát šéfa bratislavského vyššieho územného celku (VÚC) sa uchádza súčasný predseda samosprávneho kraja Juraj Droba (SaS, PS, Demokrati, Team Bratislava). Vyzývateľmi sú Rastislav Gajarský (Smer-SD, Hlas-SD, SNS), Zuzana Krajčovičová (Právo na pravdu a Starostovia a nezávislí kandidáti), Ján Chalabala (KSS), Ľudovít Líška (Jednota Slovanov), Peter Poláček (SLOVEXIT) a Dávid Staruch, ktorý podal kandidatúru ako nezávislý.
Kandidátne listiny mohli doručiť uchádzači najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, do utorkovej (25. 8.) polnoci.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
O opätovný mandát šéfa bratislavského vyššieho územného celku (VÚC) sa uchádza súčasný predseda samosprávneho kraja Juraj Droba (SaS, PS, Demokrati, Team Bratislava). Vyzývateľmi sú Rastislav Gajarský (Smer-SD, Hlas-SD, SNS), Zuzana Krajčovičová (Právo na pravdu a Starostovia a nezávislí kandidáti), Ján Chalabala (KSS), Ľudovít Líška (Jednota Slovanov), Peter Poláček (SLOVEXIT) a Dávid Staruch, ktorý podal kandidatúru ako nezávislý.
Kandidátne listiny mohli doručiť uchádzači najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, do utorkovej (25. 8.) polnoci.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.