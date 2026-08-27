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Do súboja o post predsedu Košického kraja sa prihlásilo 6 kandidátov
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR
Košice 27. augusta (TASR) - O post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) sa uchádza šesť kandidátov, z toho jedna žena. Traja sú nominanti politických strán či koalícií a traja podali kandidatúru ako nezávislí. Po uplynutí utorkového (25. 8.) termínu na podávanie kandidátnych listín o tom informoval Úrad KSK.
Kandidátne listiny na post predsedu KSK podali Tibor Géci (Jednota Slovanov), Džemal Kodrazi (nezávislý), Marián Porvažník (PS, Hnutie Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, Za Ľudí, OKS, DS-ODS), Monika Sofiya Soročinová (nezávislá), Igor Šimko (Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Právo na pravdu, SNS, Strana vidieka, Starostovia a nezávislí kandidáti, Bratia Slovenska) a Rastislav Trnka (nezávislý).
Oprávnení voliči rozhodnú v krajských voľbách aj o obsadení 59 poslaneckých mandátov v 11 volebných obvodoch. Celkovo má o túto funkciu záujem 368 kandidátov. Väčšina z nich - až 284 ide do jesenného súboja so straníckou podporou. Zvyšní 84 sú nezávislí. O poslaneckú stoličku majú väčší záujem muži, keďže spomedzi prihlásených kandidátov predstavujú takmer 83 percent. Najväčším obvodom je volebný obvod č. 5 Košice-okolie s počtom mandátov desať a 60 kandidátmi.
"Definitívny zoznam kandidátov na predsedu KSK aj kandidátov na poslancov Zastupiteľstva KSK bude známy až po ukončení registračného procesu Volebnou komisiou KSK," informoval KSK.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Kandidátne listiny na post predsedu KSK podali Tibor Géci (Jednota Slovanov), Džemal Kodrazi (nezávislý), Marián Porvažník (PS, Hnutie Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, Za Ľudí, OKS, DS-ODS), Monika Sofiya Soročinová (nezávislá), Igor Šimko (Hlas-SD, Smer-SD, Republika, Právo na pravdu, SNS, Strana vidieka, Starostovia a nezávislí kandidáti, Bratia Slovenska) a Rastislav Trnka (nezávislý).
Oprávnení voliči rozhodnú v krajských voľbách aj o obsadení 59 poslaneckých mandátov v 11 volebných obvodoch. Celkovo má o túto funkciu záujem 368 kandidátov. Väčšina z nich - až 284 ide do jesenného súboja so straníckou podporou. Zvyšní 84 sú nezávislí. O poslaneckú stoličku majú väčší záujem muži, keďže spomedzi prihlásených kandidátov predstavujú takmer 83 percent. Najväčším obvodom je volebný obvod č. 5 Košice-okolie s počtom mandátov desať a 60 kandidátmi.
"Definitívny zoznam kandidátov na predsedu KSK aj kandidátov na poslancov Zastupiteľstva KSK bude známy až po ukončení registračného procesu Volebnou komisiou KSK," informoval KSK.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.