Do súťaže Akademický Prešov sa môžu prihlásiť študenti v 4 kategóriách

Prešov 21. februára (TASR) - Súťaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska Akademický Prešov (AP) tento rok zapíše svoju 59. kapitolu. Šéfdramaturg festivalu AP Miron Pukan informoval, že do súťaže sa môžu prihlásiť všetci študenti vysokých a výberovo aj stredných škôl so zameraním na tvorivý umelecký experiment. Prihlášky môžu v kategórii študentské divadlá posielať do 31. marca a v ďalších troch kategóriách do 13. apríla.



Prvou súťažnou kategóriou je pôvodná literárna tvorba - poézia, próza a esej. "Prijímajú sa ucelené texty, maximálne sedem básní a desať strán prozaického textu, prípadne úryvky z doposiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác v slovenskom jazyku a bez tematického a žánrového obmedzenia," priblížil Pukan. V ďalšej kategórii budú súťažiť študentské divadlá a treťou kategóriou je umelecký preklad z anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského, ukrajinského a ruského jazyka do slovenčiny. Poslednou kategóriou je mediálne umenie - film. "Tá má za cieľ podporovať a prezentovať generačnú filmovú tvorbu. Malo by ísť o amatérsky film s rozsahom približne osem minút, jeho autormi by mali byť minimálne z polovice vysokoškolskí študenti," doplnil šéfdramaturg s tým, že prezentácia filmov bude zakomponovaná aj do programu festivalu.



Bližšie informácie o súťaži nájdu záujemcovia na stránke ap.uipo.sk a na sociálnych sieťach. Jej vyhlasovateľom je Rektorát Prešovskej univerzity v Prešove a občianske združenie AP. Podporil ju rezort školstva, Fond na podporu umenia, mesto Prešov a Poľský inštitút v Bratislave.



Samotný festival sa na Prešovskej univerzite, v priestoroch Divadla Alexandra Duchnoviča, v Divadle Jonáša Záborského a ďalších kultúrnych priestoroch mesta Prešov uskutoční od 22. do 25. apríla. Hosťami podujatia budú slovenské i zahraničné profesionálne súbory, spisovatelia, prekladatelia a predstavitelia umenovedných disciplín. Súčasťou festivalu budú tvorivé dielne, rozbory a hodnotenia renomovaných teatrológov a divadelných kritikov, či odborné semináre.