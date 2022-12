Do súťaže Anjel Vianoc sa zapojilo 155 škôl, Grand Prix ide v Ľubici

Poprad 6. decembra (TASR) - Do celoslovenskej súťaže Tatranskej galérie v Poprade Anjel Vianoc sa tento rok zapojilo 155 škôl od Bratislavy až po Michalovce. Riaditeľka galérie Anna Ondrušeková hodnotí v poradí 17. ročník súťaže veľmi pozitívne, porota udelila viacero ocenení v niekoľkých kategóriách aj cenu Grand Prix.



"Z menšej okresnej súťaže sa za tie roky stalo celoslovenské podujatie. Veľmi nás teší, že po období pandémie sa tie deti a pedagógovia trochu uvoľnili a z tých prác srší radosť a veľa energie. Je to asi aj najzastúpenejší ročník, celkovo k nám 'priletelo' 1162 prác. Sú naozaj veľmi rozmanité, niektoré techniky sa opakujú, ale vždy prídu deti aj s niečím novým," zhodnotila Ondrušeková.



Galerijná pedagogička Anna Ondrušeková ml. dodala, že súťaž vyhlásili v septembri, prvé diela začali do galérie prichádzať začiatkom novembra. V každej zo šiestich kategórií porota vybrala tri najlepšie a udelila tiež čestné uznania za kolektívne práce a kolekcie prác. "Tento rok sme zaznamenali posun v dielach študentov stredných škôl, prišlo nám od nich aj viac prác, ktoré sú naozaj umelecky hodnotné, čo v minulosti nebolo zvykom," upozornila Ondrušeková ml.



Porota hodnotila jednotlivé práce približne týždeň, tento rok ju najviac oslovilo dielo žiakov Základnej umeleckej školy v Ľubici pri Kežmarku. Ide o veľkoplošnú "streetartovú" maľbu znázorňujúcu anjela, ktorý zmetá zo sveta smetisko rôznych hoaxov. "Táto práca sa mi veľmi páčila a keď si predstavíme, že to robili deti vo veku 12 - 14 rokov, tak je to naozaj veľké umelecké dielo," skonštatovala riaditeľka.



Jednotlivé diela môžu návštevníci Tatranskej galérie vidieť v priestoroch Art klubu až do polovice februára. "Na výstave nájdu od drevených, drôtených, maľovaných, kreslených, textilných či keramických anjelov až po veľkoplošné plagátové, fotografické práce i digitálne maľby, takže naozaj široký záber výtvarných techník, čo nás veľmi teší. Svedčí to jednak o talente a o záujme detí, ale aj o nesmiernej práci pedagógov, ktorí tomu venujú svoj čas," uzavrela Ondrušeková.