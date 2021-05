Do súťaže Čarovanie perom prihlásili školáci vyše stovku príspevkov

Púchov 5. mája (TASR) – Samuel Doboš (I. stupeň základných škôl) a Adela Škrovánková (II. stupeň) získali hlavné ocenenia - Cenu primátorky mesta Púchov v rámci literárnej súťaže Čarovanie perom. Vyhlásili ju pri príležitosti mesiaca knihy pre žiakov základných škôl.



Podľa vedúcej oddelenia školstva, sociálnych vecí a mládeže púchovského mestského úradu Daniely Gabrišovej bolo spomedzi množstva príspevkov ťažké rozhodnúť sa pre najlepšiu báseň, poviedku či rozprávku.



„Sme radi, že súťaž deti motivovala k literárnej tvorivosti a vysoká účasť je pre nás i mestskú knižnicu podnetom pre organizáciu ďalších aktivít,“ uviedla Gabrišová s tým, že do súťaže deti prihlásili viac ako stovku príspevkov.



Okrem púchovských detí sa do súťaže prihlásili aj školáci z iných častí Slovenska. Mimo Púchov putovali aj dve ocenenia. V druhom stupni základných škôl získala Cenu vedúcej dodelenia školstva Eva Fabišová zo Zlatých Moraviec a Cenu Mestskej knižnice Vladimíra Roya Viktória Kováčová z Moldavy nad Bodvou. V kategórii I. stupňa základných škôl si ocenenie prevzali Púchovčania Ondrej Velacka (Cenu vedúcej oddelenia školstva) a Adriana Rosinová (Cenu Mestskej knižnice Vladimíra Roya).



„Množstvo zapojených mladých autorov je dôkazom toho, že deti na literatúru nezanevreli. Možnosť zapojiť sa do autorskej tvorby, kde sa zlúčia prvky detskej fantázie so slovenským jazykom, je znakom toho, že slovenská detská literatúra má nádej na ďalší rozvoj,“ pripomenula primátorka Púchova Katarína Heneková.