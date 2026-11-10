< sekcia Regióny
Do súťaže Choď a foť poslali autori 1485 záberov z Prešovského kraja
Najkrajší záber vyberá aj verejnosť prostredníctvom online hlasovania, ktoré prebieha od utorka do 23. novembra.
Autor TASR
Prešov 10. novembra (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Prešov Region pripravila v roku 2026 už 14. ročník fotografickej súťaže Choď a foť - Prešovský kraj. Do súťaže sa zapojilo 365 autorov, ktorí spolu zaslali 1485 záberov z Prešovského kraja. Odborná porota vybrala najlepšie zábery, svojho favorita vyberá aj verejnosť v online hlasovaní. Víťazné zábery budú súčasťou putovnej výstavy. Medzi ocenenými je aj fotoreportérka TASR Veronika Mihaliková. TASR o tom informovala Barbora Čechová z KOCR Prešov Region.
„Úroveň záberov je každoročne veľmi vysoká a vybrať tie najlepšie je pre odbornú porotu čoraz náročnejšie. Víťazné fotografie následne využívame pri prezentácii destinácie a vďaka putovnej výstave približujeme krásy a autentickosť Prešovského kraja ľuďom v rôznych mestách,“ uviedol riaditeľ KOCR Prešov Region Martin Janoško.
Fotografie hodnotila odborná porota pod vedením slovenského fotografa Jána Štovku. Zábery spolu s ním hodnotili fotografi ako Martin Krystýnek a Marek Hajkovský a špeciálnou členkou poroty z oblasti šoubiznisu bola herečka Lucia Hurajová. Súťaž pozostávala zo siedmich kategórií. Okrem toho boli udelené špeciálne ocenenia a čestné uznania.
Cenu organizátora súťaže udelila KOCR Prešov Region Martinovi Rusnákovi za fotografiu Ostrov Gerlach, ktorá zachytáva pôsobivý let balónom nad našimi veľhorami. Cenu predsedu poroty si vyslúžil záber Pracovná sobota od Jany Gregorovičovej, ktorý približuje prípravu tradičného jedla vo Výrave v okrese Medzilaborce.
Novinkou je osobitná cena, ktorú v roku 2026 udelilo Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej. Jej cieľom je vzdať hold odkazu významnej osobnosti dejín fotografie a podporiť fotografickú tvorbu. Cenu múzea si odnáša Ľubomír Perunko za záber Spomienka, ktorý vznikol nad Huncovcami v Kežmarskom okrese.
Ocenenie Grand Prix získal Róbert Kučák, ktorý zachytil Magickú noc na Spiši. Ide o fotografiu na pomedzí dvoch krajov, ktorá spája malebnú krajinu Spiša, Spišský hrad a tajomnú nočnú atmosféru. Snímka zároveň získala prvé miesto v kategórii Krajinárska fotografia.
V kategórii Zážitky a voľný čas získala prvé miesto Eliška Konkoľová so snímkou Puto (Kanaš). Druhé miesto obsadil Dušan Ignác s fotografiou Krása na ľade (Prešov) a tretie miesto patrí fotoreportérke TASR Veronike Mihalikovej za snímku Všetky oči na kôš (Svit).
Najkrajší záber vyberá aj verejnosť prostredníctvom online hlasovania, ktoré prebieha od utorka do 23. novembra. Víťazné a finálové snímky budú tvoriť putovnú výstavu, ktorá krásy Prešovského kraja predstaví širokej verejnosti. Spolu ide o 61 fotografií vytlačených vo veľkých formátoch. Výstava bude mať svoju premiéru 27. novembra v Krajskej galérii v Prešove. Následne sa od 9. decembra presunie do priestorov Múzea Solivar. Všetky informácie a víťazné zábery všetkých kategórií nájde verejnosť na stránke www.presovregion.travel.
„Úroveň záberov je každoročne veľmi vysoká a vybrať tie najlepšie je pre odbornú porotu čoraz náročnejšie. Víťazné fotografie následne využívame pri prezentácii destinácie a vďaka putovnej výstave približujeme krásy a autentickosť Prešovského kraja ľuďom v rôznych mestách,“ uviedol riaditeľ KOCR Prešov Region Martin Janoško.
Fotografie hodnotila odborná porota pod vedením slovenského fotografa Jána Štovku. Zábery spolu s ním hodnotili fotografi ako Martin Krystýnek a Marek Hajkovský a špeciálnou členkou poroty z oblasti šoubiznisu bola herečka Lucia Hurajová. Súťaž pozostávala zo siedmich kategórií. Okrem toho boli udelené špeciálne ocenenia a čestné uznania.
Cenu organizátora súťaže udelila KOCR Prešov Region Martinovi Rusnákovi za fotografiu Ostrov Gerlach, ktorá zachytáva pôsobivý let balónom nad našimi veľhorami. Cenu predsedu poroty si vyslúžil záber Pracovná sobota od Jany Gregorovičovej, ktorý približuje prípravu tradičného jedla vo Výrave v okrese Medzilaborce.
Novinkou je osobitná cena, ktorú v roku 2026 udelilo Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej. Jej cieľom je vzdať hold odkazu významnej osobnosti dejín fotografie a podporiť fotografickú tvorbu. Cenu múzea si odnáša Ľubomír Perunko za záber Spomienka, ktorý vznikol nad Huncovcami v Kežmarskom okrese.
Ocenenie Grand Prix získal Róbert Kučák, ktorý zachytil Magickú noc na Spiši. Ide o fotografiu na pomedzí dvoch krajov, ktorá spája malebnú krajinu Spiša, Spišský hrad a tajomnú nočnú atmosféru. Snímka zároveň získala prvé miesto v kategórii Krajinárska fotografia.
V kategórii Zážitky a voľný čas získala prvé miesto Eliška Konkoľová so snímkou Puto (Kanaš). Druhé miesto obsadil Dušan Ignác s fotografiou Krása na ľade (Prešov) a tretie miesto patrí fotoreportérke TASR Veronike Mihalikovej za snímku Všetky oči na kôš (Svit).
Najkrajší záber vyberá aj verejnosť prostredníctvom online hlasovania, ktoré prebieha od utorka do 23. novembra. Víťazné a finálové snímky budú tvoriť putovnú výstavu, ktorá krásy Prešovského kraja predstaví širokej verejnosti. Spolu ide o 61 fotografií vytlačených vo veľkých formátoch. Výstava bude mať svoju premiéru 27. novembra v Krajskej galérii v Prešove. Následne sa od 9. decembra presunie do priestorov Múzea Solivar. Všetky informácie a víťazné zábery všetkých kategórií nájde verejnosť na stránke www.presovregion.travel.