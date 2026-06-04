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Do súťaže na novú arénu v Nitre sa zapojili desiatky ateliérov
Podľa nitrianskeho primátora Mareka Hattasa je výstavba novej športovej arény jedeným z najdôležitejších projektov mesta za posledné dekády.
Autor TASR
Nitra 4. júna (TASR) - Do prvej etapy architektonickej súťaže návrhov na novú športovú a hokejovú arénu v Nitre sa zapojili desiatky ateliérov. Ako informovala radnica, odborná porota z nich vybrala päť finalistov.
Podľa členky poroty Jitky Ressovej prišlo do súťaže celkovo 39 portfólií, medzi ktorými bolo aj množstvo zahraničných tímov. „Veríme, že tie rôzne architektonické prístupy sa premietnu aj do zaujímavých riešení,“ skonštatovala. „Nejde iba o návrh jednej budovy. Dôležité je myslieť aj na to, ako nová športová aréna premení a ovplyvní celé okolie. Som rád, že sa v rámci súťaže rieši celé územie. Bude na ňom veľa práce, ak chceme, aby vznikol pekný športový areál,“ zdôraznil predseda poroty Roman Brychta.
Podľa nitrianskeho primátora Mareka Hattasa je výstavba novej športovej arény jedeným z najdôležitejších projektov mesta za posledné dekády. „Nie je to iba nová budova, je to aj o tom, ako sa tam človek dostane, ako tam zaparkuje (...). Musíme myslieť aj na to, aby sme ňou nezatienili našu dominantu Nitriansky hrad, aby sa tam ľudia cítili príjemne a všetko do seba zapadalo,“ pripomenul Hattas.
Nová viacúčelová aréna má vyrásť v športovom areáli pod Nitrianskym hradom. Očakávané celkové náklady na jej výstavbu sú 86,1 milióna eur s DPH. Predpokladaná hodnota projektovej prípravy je vyše 4,3 milióna eur s DPH. Jej súčasťou bude architektonická štúdia i projektová dokumentácia vrátane inžinierskej činnosti a ďalších krokov, ktoré povedú k samotnej výstavbe.
„Nová aréna má byť viac než len hokejový stánok. Ambíciou je vytvoriť moderný priestor pre šport, koncerty, kongresy aj ďalšie podujatia, ktorý prirodzene zapadne do mesta, nadviaže na športovo-rekreačnú zónu a bude rešpektovať jedinečný charakter okolia Nitrianskeho hradu. Dôležitou súčasťou návrhov sú aj okolité vzťahy. Udržateľná doprava, verejné priestranstvá a zachovanie extraligového hokeja počas celej výstavby,“ pripomenula radnica.
Podľa členky poroty Jitky Ressovej prišlo do súťaže celkovo 39 portfólií, medzi ktorými bolo aj množstvo zahraničných tímov. „Veríme, že tie rôzne architektonické prístupy sa premietnu aj do zaujímavých riešení,“ skonštatovala. „Nejde iba o návrh jednej budovy. Dôležité je myslieť aj na to, ako nová športová aréna premení a ovplyvní celé okolie. Som rád, že sa v rámci súťaže rieši celé územie. Bude na ňom veľa práce, ak chceme, aby vznikol pekný športový areál,“ zdôraznil predseda poroty Roman Brychta.
Podľa nitrianskeho primátora Mareka Hattasa je výstavba novej športovej arény jedeným z najdôležitejších projektov mesta za posledné dekády. „Nie je to iba nová budova, je to aj o tom, ako sa tam človek dostane, ako tam zaparkuje (...). Musíme myslieť aj na to, aby sme ňou nezatienili našu dominantu Nitriansky hrad, aby sa tam ľudia cítili príjemne a všetko do seba zapadalo,“ pripomenul Hattas.
Nová viacúčelová aréna má vyrásť v športovom areáli pod Nitrianskym hradom. Očakávané celkové náklady na jej výstavbu sú 86,1 milióna eur s DPH. Predpokladaná hodnota projektovej prípravy je vyše 4,3 milióna eur s DPH. Jej súčasťou bude architektonická štúdia i projektová dokumentácia vrátane inžinierskej činnosti a ďalších krokov, ktoré povedú k samotnej výstavbe.
„Nová aréna má byť viac než len hokejový stánok. Ambíciou je vytvoriť moderný priestor pre šport, koncerty, kongresy aj ďalšie podujatia, ktorý prirodzene zapadne do mesta, nadviaže na športovo-rekreačnú zónu a bude rešpektovať jedinečný charakter okolia Nitrianskeho hradu. Dôležitou súčasťou návrhov sú aj okolité vzťahy. Udržateľná doprava, verejné priestranstvá a zachovanie extraligového hokeja počas celej výstavby,“ pripomenula radnica.