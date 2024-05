Do súťaže na predaj internátu v R. Sobote sa neprihlásil nikto

Rimavská Sobota 30. mája (TASR) - Do obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bývalého internátu na Školskej ulici v Rimavskej Sobote sa neprihlásil žiadny záujemca. Samospráva bývalý domov mládeže ponúkala za minimálnu cenu 1,2 milióna eur, o ďalšom postupe budú rozhodovať poslanci mesta. Pre TASR to uviedol primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko.



Obchodnú verejnú súťaž na predaj bývalého internátu vyhlásilo mesto v apríli, ponuky bolo možné predkladať do 9. mája. "Žiaľ, nikto sa neprihlásil. Pravdepodobne súťaž znovu predĺžime, možno aj so zníženou cenou. Budeme o tom rokovať v júni na mestskom zastupiteľstve," uviedol Šimko. Ako dodal, predmetom súťaže bol okrem samotného objektu aj pozemok s rozlohou približne jedného hektára. Minimálnu kúpnu cenu samospráva stanovila na základe znaleckých posudkov.



Domov mládeže v Rimavskej Sobote bol využívaný ako školský internát od roku 1965, mesto objekt získalo do vlastníctva od Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2013. Bývalý internát je v zlom technickom stave a už vyše desaťročie chátra. O jeho využití sa diskutovalo niekoľko rokov, samospráva chcela v minulosti budovu prebudovať na nájomné byty, hovorilo sa aj o domove sociálnych služieb či dennom stacionári.