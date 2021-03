Do súťaže O najkrajšiu kraslicu sa prihlásilo viac ako 160 tvorcov

Dolný Kubín 30. marca (TASR) - Do 20. ročníka celoštátnej výtvarnej súťaže O najkrajšiu kraslicu sa so svojimi prácami prihlásilo viac ako 160 tvorcov z celého Slovenska. Hlavná cena putuje Ivane Veneniovej do Bratislavy. TASR o tom informovala Iveta Haplová z Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, ktoré je vyhlasovateľom súťaže.



V najmladšej kategórii porota ocenila kraslice žiakov zo Základnej školy v Rudine aj Základnú školu Martina Kukučína v Dolnom Kubíne. Cenu za originalitu získala Iveta Gregorová zo Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne.



"V kategórii 12 až 18 rokov získali Cenu za hravý prístup žiaci zo Súkromnej základnej umeleckej školy Dotyk v Liptovskej Štiavnici," priblížila Haplová.



Ako dodala, v poslednej kategórii (nad 18 rokov) získali ceny Terézia Oravcová z Čadce, Soňa Košarová z Trebišova, Ľubica Fitzelová z Poruby, Daniela Baligová z Klokočova, Alena Lövingerová z Malcova, Olga Lórántová z Hornej Lehoty a Anna Strelcová z Trebišova. Cenu za kolektívnu prácu získali odsúdené ženy z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová.



V aktuálnom ročníku podľa Haplovej zaznamenali inovatívne prístupy tvorcov, ktoré zvýšili originalitu a spracovanie originálnych a tradičných techník. "Dominujú kraslice voskované, vyškrabávané, slamené, drôtované, maľované, ale časté boli aj experimentálne spôsoby zdobenia," uviedla.