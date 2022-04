Do súťaže Svätoplukovo kráľovstvo sa zapojili žiaci z celého Slovenska

Nitra 12. apríla (TASR) – Do aktuálneho ročníka celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo sa tento rok zapojili desiatky žiakov základných škôl z celého Slovenska. Víťazi jednotlivých kategórií si ocenenia slávnostne prevezmú 29. apríla v Dome Matice slovenskej v Nitre.



Ako informovali organizátori, do 13. ročníka súťaže bolo v desiatich súťažných kategóriách prijatých 260 literárnych, výtvarných a elektronických diel. „Zaujali práce s originálnym prístupom k téme s prihliadaním na štýl písania, osobitosť výtvarného stvárnenia, na myšlienku diela, originalitu rukopisu, silu výpovede diela či celkový výraz práce. Vyhlasovateľ súťaže, ktorým je Základná škola Kráľa Svätopluka v Nitre, tento rok ocenil spolu 38 výherných prác,“ informovali organizátori.



Ako pripomenuli, výhercov čaká okrem vecných cien aj bohatý kultúrny program. „Jeho súčasťou bude aj pozvánka do Diecézneho múzea v Nitre, ktoré im otvorí brány svojich expozícií. Návštevníci, najmä zo vzdialenejších kútov Slovenska, tak môžu priamo spoznať veľkomoravskú históriu, ktorá v meste Nitra na nich dýcha z každého svojho zákutia,“ doplnili organizátori.